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10.02.2021

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Республиканское государственное учреждение «Издательство газеты «Республика Абхазия» выражает глубокое соболезнование сотруднице газеты Татьяне Алексеевой, ее детям по случаю смерти матери, бабушки

Людмилы Михайловны АЛЕКСЕЕВОЙ.

Похороны состоялись 8 февраля в г.Сухуме.


Номер:  4
Выпуск:  4008
Рубрика:  общество
Автор:  Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»

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