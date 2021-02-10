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10.02.2021
Номер: 4
Выпуск: 4008
Рубрика: общество
Автор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Республиканское государственное учреждение «Издательство газеты «Республика Абхазия» выражает глубокое соболезнование сотруднице газеты Татьяне Алексеевой, ее детям по случаю смерти матери, бабушки
Людмилы Михайловны АЛЕКСЕЕВОЙ.
Похороны состоялись 8 февраля в г.Сухуме.
Номер: 4
Выпуск: 4008
Рубрика: общество
Автор: Коллектив РГУ «Издательство газеты «Республика Абхазия»