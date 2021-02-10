ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В Министерстве энергетики Российской Федерации прошла рабочая встреча заместителя министра энергетики Российской Федерации Евгения Грабчака с вице-премьером, министром экономики Республики Абхазия Кристиной Озган.

На встрече обсуждались вопросы текущей ситуации, связанной с энергообеспечением Абхазии в период остановки Ингурской ГЭС, проведением ремонтных работ на высоковольтной линии «Ачгуара» и реализацией мероприятий по разработке генеральной схемы газификации республики.

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Продолжается рабочая поездка вице-премьера, министра экономики Республики Абхазия Кристины Озган в Москву. Так, состоялись встречи с заместителем министра экономического развития Сергеем Назаровым и заместителем министра промышленности и торговли Василием Осьмаковым.

В ходе встреч стороны обсудили ряд вопросов межведомственного взаимодействия по линии реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020 – 2022 гг., льготного кредитования и газификации республики.

Номер: 4Выпуск: 4008Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс