ВРУЧЕНЫ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

3 февраля 2021 года в здании Посольства Российской Федерации в Республике Абхазия Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Аркадьевич Двинянин вручил памятные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и почетные грамоты Российского организационного комитета «Победа» за подписью Президента Российской Федерации, Председателя РОК «Победа» Владимира Владимировича Путина директору Государственного музея Боевой Славы им. В. Г. Ардзинба, Герою Абхазии Мзии Бейя и заместителю директора того же музея историку Николаю Медвенскому.

С одной стороны, как заверили награжденные, это стало для них очень приятной неожиданностью, однако коллектив музея, коллеги, как, впрочем, и друзья, первыми узнавшие об этом, оценили вручение медалей и грамот как вполне заслуженную оценку высокого патриотизма и подвижнической деятельности руководителей музея.

Мзия Бейя и Николай Медвенский искренне поблагодарили за высокую оценку своей работы – и Президента Российской Федерации В. В. Путина, и Посла Великой России в Республике Абхазия Алексея Двинянина, и советника-посланника М. Д. Литвинова, и третьего секретаря Посольства Д.Г. Лаврикову.

Эти награды – важный знак, что поисковая работа на перевалах Абхазии, открывающая все больше имен доселе безвестных героев – участников Великой Отечественной войны, погибших во время одной из страшных, трагических ее операций – Битвы за Кавказ, имеет очень важное историческое и нравственное значение.

В этой битве участвовали и погибли очень многие совсем юные воины как непосредственно из Абхазии, так и из других уголков Советского Союза. Мзия и Николай лично причастны как к идее продолжения поисковых работ, так и к возвращению в семьи пропавших без вести сведений об их близких – героически погибших воинах. И пусть с тех пор прошли десятилетия, в Абхазии есть неравнодушные люди, для которых боль неизвестных им людей, потомков, семей – стала личной.

Уверена, что поисковикам удастся восстановить еще множество имен и предать земле всех безымянных солдат и офицеров, отдавших жизни на перевалах Кавказа во имя мира во всем мире.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 4Выпуск: 4008Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА