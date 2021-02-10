ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО ШТАБА

В Кабинете Министров РА под председательством временно исполняющего обязанности премьер-министра Владимира Делба состоялось заседание Координационного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции.

В связи со спадом заболеваемости коронавирусной инфекции члены Координационного штаба обсудили возможности ослабления действующих ныне ограничительных мер. «Большая часть ограничительных мер, естественно, сохранится, это позволит нам мобилизоваться и осуществлять усиленный контроль, мониторинг ситуации и предлагать отдельные дополнительные меры», – отметил Владимир Делба.

По словам и.о. премьер-министра, комплекс ограничительных мер, прописанных в Распоряжении Президента РА от 12 января 2021 г. и действующих до 10 февраля, позволяет сегодня отменить некоторые ограничения в системе образования и не только. При этом он подчеркнул, что «угроза еще остается, расслабляться нельзя, и мы, разумеется, не будем этого делать».

По итогам заседания Координационный штаб предлагает возобновить учебный процесс в начальных классах, открыть детские сады и возобновить работу в ряде объектов культуры. При этом должны действовать ограничения на проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий. Объектам общественного питания могут разрешить и дальше предоставлять услуги по доставке еды, а также обслуживать посетителей только на открытом воздухе.

Координационный штаб также считает обязательным соблюдение социальной дистанции и ношение масок в общественных местах.

Номер: 4Выпуск: 4008Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс