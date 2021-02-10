ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Академику Академии наук Абхазии, главному научному сотруднику Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.И.Гулиа АНА, лауреату Государственной премии Республики Абхазия в области науки им. Г.А. Дзидзария, доктору филологических наук, профессору, заслуженному деятелю науки Республики Абхазия, Спикеру Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия Валерию Ермейовичу Кварчия 10 февраля исполняется 75 лет.

В поздравлении Президиума Академии наук Абхазии юбиляру говорится:

Уважаемый Валерий Ермейович! Сердечно поздравляем Вас с 75-летием! Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов на нелегком поприще ученого и политика, многих сил и поддержки друзей и близких. Пусть Ваша мудрость и энергия, Ваша способность объединять и сплачивать людей служат процветанию и нашей науки, и нашего государства. Многая лета!

От имени коллег

Зураб ДЖАПУА, Президент Академии наук Абхазии

Номер: 4Выпуск: 4008Рубрика: политикаАвтор: Зураб ДЖАПУА, Президент Академии наук Абхазии