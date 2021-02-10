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10.02.2021
Номер: 4
Выпуск: 4008
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с днем рождения.
В поздравительном адресе отмечается: «Уважаемый Анатолий Ильич! От имени народа Абхазии и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Вы являетесь государственным деятелем, посвятившим свою жизнь делу служения Родине, укреплению ее суверенитета, развитию ее государственных институтов. В Абхазии Вы пользуетесь большим уважением как политический деятель, внесший большой личный вклад в укрепление братских отношений между нашими странами. Желаю Вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья, дальнейших успехов в деле служения братскому народу Южной Осетии.
С уважением,
Аслан БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
Номер: 4
Выпуск: 4008
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия