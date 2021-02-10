ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент Республики Абхазия Аслан Бжания поздравил Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с днем рождения.

В поздравительном адресе отмечается: «Уважаемый Анатолий Ильич! От имени народа Абхазии и от себя лично поздравляю Вас с днем рождения! Вы являетесь государственным деятелем, посвятившим свою жизнь делу служения Родине, укреплению ее суверенитета, развитию ее государственных институтов. В Абхазии Вы пользуетесь большим уважением как политический деятель, внесший большой личный вклад в укрепление братских отношений между нашими странами. Желаю Вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья, дальнейших успехов в деле служения братскому народу Южной Осетии.

С уважением,

Аслан БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

Номер: 4Выпуск: 4008Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия