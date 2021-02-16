ШТРАФБАТЫ

Великая победа 1941 – 1945 гг.

Действия бойцов штрафных рот, батальонов и заградительных отрядов на фронтах Великой Отечественной – одна из самых болезненных тем в истории той войны. Подобные подразделения в каком-либо виде существовали во многих армиях мира еще с античных времен. Так что Советский Союз не был тут новатором. Более того, военная юстиция сталинской эпохи выглядела более либеральной, нежели в вермахте или, скажем, во французской армии. Военнослужащих, совершивших преступления, французы просто расстреливали перед строем, не давая шанса искупить вину.

Согласно архивам Министерства обороны СССР, с сентября 1942-го по май 1945 года через штрафные роты и батальоны прошли 427 910 осужденных трибуналами военнослужащих.

В штрафбаты отправляли комсостав от младшего лейтенанта до полковника. Вот лишь несколько примеров. Ротный и комбат в пьяном угаре подрались из-за красивой санитарки. Трибунал обоих сослал в штрафбат. Начальник столовой в военном училище систематически крал продукты – разжалован и отправлен на фронт в штрафбат. Примеров можно приводить много. Но безжалостная сталинская фемида в штрафные подразделения отправляла не до тех пор, пока не убьют или ранят, а на срок от одного до трех месяцев. Такие подразделения не несли службу на переднем крае, а находились в ближнем тылу. Бывало, что и не довелось пойти в атаку, но срок службы засчитывался. И главное: согласно п. 19 «Положения о штрафных батальонах действующей армии», утвержденного приказом Наркомата обороны №298 от 28.09.1942 года, «семьям погибших штрафников назначается пенсия на общем основании со всеми семьями командиров, исходя из оклада на последней должности до направления в штрафной батальон». И еще. Каждый месяц службы в штрафном батальоне засчитывался при назначении пенсии за шесть месяцев. Это в первую очередь касалось тех, кто получил тяжелое ранение и инвалидность, воюя штрафником. Причем все льготы касались как осужденных трибуналом офицеров, так и рядовых.

К слову, штрафники вермахта воевали до тех пор, пока их не убивали или тяжело ранили.

Если штрафные подразделения в РККА просуществовали с лета 1942-го вплоть до мая 1945 года, то заградотряды, созданные в самом начале войны, были расформированы летом 1944 года.

Особая картина сложилась и на Сталинградском фронте. За этот же период «особисты» задержали 15 649 растерявшихся бойцов. Из них возвращены в свои части и отправлены на переформирование 14 833 бойца. Еще 218 отправлены в штрафные роты, 42 офицера – в штрафбаты. Из 15 649 беглецов были арестованы 244 человека и расстреляны заградотрядовцами 278 человек.

Не раз бойцы заградотрядов сами вступали в бой с прорвавшимися частями противника и предотвращали прорыв немецкими войсками нашего фронта.

Номер: 5Выпуск: 4009Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы