РАБОТАЛ НА БЛАГО РЕСПУБЛИКИ

ПАМЯТЬ

Недавно ушел из жизни Петр Шукриевич Казанба, человек, с которого можно брать пример как жить, работать, говорить и относиться к окружающему миру.

Родился Петр Казанба 10 июля 1937г. Он заслуженный инженер Абхазии, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» 3-й степени, выпускник Московского института инженеров геодезии и картографии. В разные годы работал в проектных организациях Абхазии, консультантом Управления геологии Монгольской Народной Республики, начальником Абхазского бюро по геодезии и картографии. Во время Отечественной войны народа Абхазии по заданию В. Ардзинба занимался сбором материалов по геодезии, картографии, геологических месторождений полезных ископаемых. В послевоенный период был инициатором создания объединенной организации Управления по геологии, геодезии и картографии РА и возглавлял его с 1994 по 2010 гг., и до последнего являлся консультантом данного Управления.

Мне приходилось с Петром Казанба общаться не один раз. Он был профессионалом в своей работе, досконально знал все тонкости, расчеты, которые помогали республике определить ее природные ресурсы.

Петр Шукриевич не раз говорил: «Мы богаты. Но об этом знают и другие, что является также притягательной силой к нашей республике». В частности, мы не раз говорили о нефти и предполагаемой ее добыче. «Никто не знает, сколько ее у нас, – говорил он – еще во времена СССР шли изыскательные работы по всему побережью Кавказа, и в частности, в нашей республике. Что-то нашли, где-то пробурили, на этом все и закончилось. Помешала война 1992-1993 гг. С того времени никто больше ничего не изучал и никто не ответит, сколько у нас ее: много или мало, какого качества и т.д.

У нас в горах есть золотые жилы и многое другое. А кто знает, сколько их. Все надо изучать, в свое время, при необходимости и без ажиотажности. Недра не любят, когда их «вспарывают» просто так».

Его верные слова подкрепляются многовековыми традициями абхазов, которые относятся к своей земле и горам, с уважением и материнской нежностью.

Петр Казанба следовал этой народной традиции в своей работе. Когда он рассказывал о природе, земле Абхазии, складывалось впечатление, что он говорит о живом существе, с которым нельзя поступать бесцеремонно.

«Сегодня это трудно делать, потому что на первый план выходит материальная выгода от богатства земли. Но ведь надо думать не о сегодняшнем дне, а заглянуть в будущее», – говорил он.

Петр Шукриевич был способен определять правильность действий в своей профессии. Он был воспитан самой жизнью, которую прожил достойно.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 5Выпуск: 4009Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА