СЛОВА О НАС

Актуальное в стихах

Эти строки подходят любому обществу на пяти континентах Земли. Мы тоже не исключение. Поэт Надежда Горбатюк, написала недавно стихи. Они заставляют задуматься и посмотреть на действие, поведение в жизни… своей.

Я ненавижу ропот! Я ненавижу стоны,

Когда ругают всюду правительство, законы,

Жену ругают, мужа, детей, соседей сверху,

Зарплату-минималку, что пенсия – копейки.

Я ненавижу ропот, что не во что одеться,

А вот в шкафах набитых торчит одежда с дверцы.

Я ненавижу ропот, что все вокруг воруют!

Страну ругают люди, дороги критикуют.

Мы заслужили маски, нам ими рты закрыли,

Чтоб думали вначале, потом лишь – говорили!

Достал наш ропот Бога, не смог Он больше слышать,

Как все, имея вдоволь, мы продолжаем хныкать.

Имея огороды, картошку и консервы,

Мы Богу своим ропотом воздействуем на нервы!

Имея дом, машину, уют, ремонты-евро,

Мы продолжаем плакать и причитать: «Всё скверно!»

Не рады лету: «Жарко! Так хочется прохлады!»

Не рады тёплым зимам... Мы ничему не рады!

Нам всё везде мешает, сухой иль влажный климат,

Хоть ломятся прилавки, там хлеба столько видов!

Что видим - всё ругаем, всё злит и раздражает.

То неполадки в сердце на зрение влияют.

В грехах сердца и души! О, грех! Как он опасен!

Он видит то уродством, что в принципе прекрасно!

Диагноз нам поставлен Творцом и он ужасен:

«Народ неблагодарный, строптивый и опасен.

Друг друга заражают коварным негативом!

Отсутствует страх Божий перед Творцом Всесильным!

Нет кротости, смирения пред Богом Вседержителем!

Все потеряли чувство «довольно», «хватит», «сыты мы»!»

... Господь сегодня дважды мне указал на ропот,

Забыты и не в моде терпение и кротость.

Теперь в нас поколение сплошных «микроволновок»

Хотим всё быстро, много и чтоб без остановок!

Всё надо срочно, спешно, сейчас и поскорее.

Ни у кого нет времени! Вот Бог и дал нам время...

Давайте в покаянии преклоним мы колени

Пред милующим Богом, попросим все прощение.

Глядишь, Бог и простит нам, и маски вскоре снимем.

Покаемся пред Богом, пока мы ещё живы!!!

...Я ненавижу ропот в семье, в местах публичных.

Я ненавижу ропот и в сердце своём личном!

И если чьи-то нервы стихом я расшатала –

Не сетуйте, родные, я О СЕБЕ писала...

Номер: 5Выпуск: 4009Рубрика: обществоАвтор: Надежда Горбатюк