ВСЕГДА ВПЕРЕДИ

Юбилей долгожителя

Было такое время, когда большая страна жила по планам пятилетки. Чтобы ее завершить достойно, досрочно за три-четыре года, развивались социалистические соревнования, особенно среди рабочего класса.

Рабочий класс и крестьянство всегда были главной основной мощью СССР.

Сегодня мы во главу угла ставим предпринимательство, которое не всегда честно и правильно работает по своему предназначению. Поэтому нередко производимый ими товар, продукция не всегда отличается качеством или долгосрочной гарантией их функционирования.

В былые времена при планировании работа оплачивалась за качество и количество. Сейчас стоит задача – любым путем достичь прибыль.

Не уступала по всесоюзным меркам своим правильным трудом Абхазия, в частности, г.Ткуарчал. Здесь живет один из представителей рабочего класса, когда-то самой уважаемой профессии, шахтер Варлам Хинтуба. Ему в этом году исполнилось 95 лет!

Вот что писали о нем в газете «Советская Абхазия» в середине 80-х годов ХХ века.

«Коллектив нашей старейшей из действующих в Ткварчели шахты № 2 план минувшей пятилетки по добыче угля завершил еще в апреле 1986 года, а годовой – 29 ноября.

Приятно сознавать, что есть во всем этом и толика твоего личного труда, усилий твоей бригады. Должен сказать, что на наших ткварчельских шахтах немало проходческих коллективов, задающих тон в социалистическом соревновании горняков за досрочное и качественное выполнение производственных заданий.

Задание нелегкое: бывает, буквально отвоевываешь у породы полтора-два метра, а порой и половины этого пройти не удается – проходчика на каждом шагу ожидают самого разного рода «сюрпризы». И все-таки мы прошли в толще земли в общей сложности 3.103 метра.

Задания выполнены, намеченные темпы выдерживаются. Нынче самое время подытожить достигнутое, выделить самое главное, что помогло нам справиться с планами и обязательствами. Основным, безусловно, остается человеческий фактор – высокий профессионализм и, конечно же, осознанная ответственность за дела бригады, участка, шахты.

Сверх пятилетней программы прошли на 137 погонных метров больше, чем мы. Да и вообще, по нашей шахте все 16 проходческих и добычных бригад отлично справились со своими «пятилетками». На их счету сверхплановые метры и тонны добычи. И из всего этого складывался успех горняков шахты».

Вот такой он был – бригадир проходческой шахты № 2 шахтоуправления «Ткварчелуголь» Варлам Хинтуба.

То поколение своим трудом прославляло большую страну, свою республику и свой город Ткуарчал, уголь которого расходился по всему Советскому Союзу.

Такие люди как Варлам Хинтуба всегда придерживались основным правилам: работу выполнять только на «хорошо».

Не раз горняки-ткварчельцы награждались за выполнение той или иной пятилетки высокими наградами Родины.

Если сейчас сравнить цифры и показатели тех лет, они вызовут улыбку. Но по тем временам это были достойные цифры как пример для подражания.

Например, на 3 694 тысячи рублей продукции выпустили с начала десятой пятилетки промышленные предприятия индустриального центра Абхазии – Ткварчал. Весомый вклад горняков, давших сверх плана более 90 тысяч тонн угля.

Варлам Хинтуба – достойный гражданин Республики Абхазия – своей жизнью и трудом, показавший величие человека, понимающий, что жизнь строится своими руками. А значит, приносил пользу стране, народу, себе.

Редакция нашей газеты поздравляет ветерана труда с юбилейной датой и желает Варламу Хинтуба оставаться примером для других.

Мы также благодарим за предоставленные материалы об этом удивительном человеке, директора фотоагентства АРТФ Владимира Попова.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 5Выпуск: 4009Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА