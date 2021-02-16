ОСВОИТЬ МНОГОЕ ЗАСТАВИЛА ЖИЗНЬ

Абхазия. Отечественная война. 1992-1993 гг.

…31 декабря ударил мороз. Все же хорошо, когда на Новый год во дворе лежит обильный снег. Но откуда же быть душевному настрою, когда идет война? Как бы то ни было, жизнь продолжается.

…В последующие дни собирался навестить Владислава Ардзинба, но как-то не складывалось. Сегодня решил пойти, в такой день.

Когда пришел, сразу мы поздравили друг друга. У него находился Сергей Шамба. Вижу, у Владислава Григорьевича уверенный настрой и это успокаивает мое сердце.

Он рассказал об успехах и неудачах уходящего года. Корректировки внесла сама зима, и от некоторых намеченных планов пришлось отказаться. Он не скрывал, что следующий год будет переломным.

…И впрямь, наши воины лучше освоили военное дело, тактику как воевать. Само руководство получило опыт и усвоило многие моменты военного времени.

В его (В.Ардзинба) облике явно проступали, как никогда, ясность, четкость при расстановке сил и понимании необходимых действий на завтра и в последующие дни. Все это укрепляло мои надежды.

…Боже, опусти свой взор на нас свыше. Дай нам сил, чтоб наступающий год стал годом нашей Победы. Дай сил нашему народу, нашему руководству.

Из книги абхазского писателя Алексея ГОГУА «Следы времени».

Материал предоставил и перевел с абхазского языка Ладико АДЛЕЙБА

Номер: 5Выпуск: 4009Рубрика: обществоАвтор: Из книги абхазского писателя Алексея ГОГУА «Следы времени».