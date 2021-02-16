ВСЕГДА ЕСТЬ НАДЕЖДА

Абхазия. Отечественная война. 1992-1993 гг.

…Вообразите, каково же состояние птицы, выпорхнувшей из-под ловушки птицелова.

Сердце выпрыгивает из груди, озирается, не верится, что в теле присутствует душа.

Вот и я думаю, свободен ли я, обрел ли волю, передвигаясь по земле, могу ли есть и пить что хочу и когда хочу?

…Первый день Нового года в Ткуарчале. Бросается в глаза – много народа. Говорят, на футбольном поле должен совершить посадку вертолет. У продуктовых магазинов стоят старушки и пожилые мужчины. Возможно, привезут продукты.

…Пройдет время, наступят другие обстоятельства и тогда забудется многое из зимнего периода города 1992-1993 гг. по вине грузинской нечисти. В городе Ткуарчале умерли от голода и холода десятки человек. От такой «хорошей жизни», не выдержав мучений, с пятого этажа выпрыгнул мужчина почтительного возраста.

…Есть надежда и уверенность, что справедливость возьмет верх. Мы выберемся из ловушки, которую нам поставила жизнь.

Из книги абхазского писателя Джумы АХУБА «Время великого испытания»

Материал предоставил и перевел с абхазского языка Ладико АДЛЕЙБА

Номер: 5Выпуск: 4009Рубрика: обществоАвтор: Из книги абхазского писателя Джумы АХУБА «Время великого испытания»