БЛАГАЯ АКЦИЯ

15 февраля в День памяти воинов-интернационалистов и День вывода советских войск из Афганистана представители Российского центра науки и культуры в Сухуме провели акцию «Стань донором!» Сотрудники представительства Россотрудничества в Абхазии совместно с общественниками и военными сдали донорскую кровь для жителей Абхазии.

Акция состоялась при поддержке Минздрава Абхазии и непосредственном участии представителей и членов республиканских общественных организаций и объединений.

Инициативу по сдаче донорской крови поддержали военнослужащие министерств обороны Республики Абхазия и России. Акция проходила в лаборатории Республиканской больницы г. Сухума, где ее участники добровольно на безвозмездной основе сдали кровь в количестве около 30 литров, которая была передана в больницы Абхазии после необходимых процедур проверок.

Медицинские специалисты планируют использовать кровь по мере необходимости для оказания помощи нуждающимся жителям Абхазии.

В акции приняли участие военнослужащие оборонных ведомств России и Абхазии, а также общественные организации: Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) Абхазии, объединяющий 19 организаций; «Ассоциация силовых структур Абхазии»; общественная организация «Феникс»; молодежное объединение «Открытая Ладонь».

«Акция «Стань донором!» проводится уже второй год подряд. Для нас проведение таких акций является большим делом. Объединившись, каждый из нас может внести свой большой вклад в развитие донорства на территории Республики Абхазия и гуманитарное сотрудничество в целом. Каждый участник акции спасает жизнь. Это неоценимо и важно делать на регулярной основе. Надеемся, что акция «Стань донором!» станет традиционной», – сказал руководитель Россотрудничества в Абхазии Вадим Чеха.

Номер: 5Выпуск: 4009Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс