О РЕКОНСТРУКЦИИ СТАРОГО МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ПСОУ

В ходе встречи вице-премьера, министра экономики РА Кристины Озган в Минтрансе РФ обсуждался ряд вопросов двустороннего сотрудничества в области развития транспортного комплекса, в том числе железнодорожного сообщения и расширения пропускной способности пограничного перехода по реке Псоу.

«Речь шла не только о реконструкции моста, но и о возможностях расширения пропускной способности границы. В летний туристический сезон, а также в сезон цитрусовых, когда значительно увеличивается нагрузка на КПП, особенно заметно, что пропускная способность не соответствует потребностям»,– отметила К.Озган.

По ее словам, «мы пришли к пониманию решения этого вопроса».

Абхазская сторона предоставила российской стороне информацию об объёмах движения грузов и пассажиров через этот переход и перспективах их увеличения с учетом динамики за последние шесть лет. Профильный департамент Минтранса подготовит обоснование инвестиций, а затем определит источник финансирования.

На вопрос, какова судьба проекта строительства нового моста через реку Гумисту, о котором шла речь в 2016 – 2017 гг., К.Озган ответила: «Этот вопрос не обсуждался в рамках встречи, но несколько лет назад абхазская сторона инициировала данный вопрос, более того были выделены средства на проектно-изыскательские работы, на базе которых планировалось подготовить проектно-сметную документацию».

К.Озган подчеркнула, что на сегодняшний день изыскания не завершены. «Объём работ, на который был выделен значительный аванс, пока еще не принят в установленном порядке. Та часть работ, которая уже сделана, сегодня требует актуализации, и УКС проводит эту работу. Если российская госэкспертиза примет результаты этой работы, то можно будет говорить о втором этапе»,– сказала Озган.

Этот вопрос, по её словам, находится на контроле в РФ в профильных ведомствах, потому что мост является стратегическим объектом и на него были выделены средства. «Абхазская сторона, к сожалению, за три года, фактически не смогла отчитаться по освоению средств. Сейчас мы этим вопросом предметно занимаемся, и я уверена, мы эту работу доведем до конца»,– подытожила Озган.

Номер: 5Выпуск: 4009Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс