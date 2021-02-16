РЕМОНТ НА ВЛ «АЧГУАРА»

Электроэнергия

Прошел брифинг вице-премьера, министра экономики Кристины Озган. Посвящался он итогам рабочей поездки в столицу РФ Москву.

По словам Озган, первая рабочая встреча в российской столице состоялась с заместителем министра энергетики России Евгением Грабчаком. На ней обсуждался ряд важных вопросов, касающихся энергоснабжения РА.

«На встрече мы обговорили ремонт высоковольтной линии «Ачгуара». Этот вопрос очень беспокоит наше общество, так как ситуация на этой стратегической электролинии очень серьёзная», – сказала Озган.

В результате переговоров в Москве удалось решить вопрос о ремонте ВЛ «Ачгуара». Ремонтные работы на этой линии будут проводиться в связи с ремонтом деривационного тоннеля пока остановлена Ингурская ГЭС.

«В связи с необходимостью проведения организационных мероприятий по корректировке Инвестпрограммы мы пришли к решению, что Минэнергетики РФ окажет нам помощь в приобретении материалов для ремонта линии. Список сформирован РУП «Черноморэнерго» и предварительно проработан с российской компанией «Россети», определены объемы, параметры и номенклатура материалов», – сказала Озган.

В марте ожидается поставка материалов в Абхазию. Монтажные работы будут проводить работники «Черноморэнерго».

«В это время мы проведем корректировку Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РА с целю компенсирования суммы, потраченной Минэнергетики РФ. После получения материалов мы рассчитываем в течение полутора месяцев провести необходимые ремонтные работы на ВЛ «Ачгуара», – сказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Номер: 5Выпуск: 4009Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс