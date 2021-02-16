НАЗНАЧЕНИЕ

Указом Президента Республики Абхазия Аслана Бжания председателем Государственного таможенного комитета РА назначен Отар Хеция.

Отар Михайлович Хеция родился 19 февраля 1965 года в г. Гагре.

В 1982 году окончил гагрскую среднюю школу №5, а в 1987 году Харьковский автотранспортный техникум.

С 1984 по 1986 годы проходил службу в рядах Советской армии.

В 1996 году окончил Академию МВД Республики Беларусь.

С 1986 года по август 2010 года был на службе в органах внутренних дел Абхазии на разных должностях, начиная с рядового и младшего начальствующего состава до высшего начальствующего звена, включая исполняющего обязанности начальника УВД города Сухума.

В январе 2008 года ему было присвоено специальное звание генерал-майора милиции.

В 2005 - 2010 гг. – министр внутренних дел Республики Абхазия. 12 августа 2010 года освобождён от обязанностей министра внутренних дел.

С августа 2010 г. по октябрь 2011 г. – секретарь Совета безопасности Республики Абхазия.

С октября 2011 г. по октябрь 2014 г. – министр внутренних дел Республики Абхазия.

Номер: 5Выпуск: 4009Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс