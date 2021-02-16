МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ

Президент РА Аслан Бжания принял министра иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрия Медоева.

Во встрече принял участие министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

На встрече обсуждались вопросы развития абхазо-югоосетинских межгосударственных отношений.

Президент Абхазии отметил, что «те отношения между нашими государствами, которые зародились много десятилетий назад, без всякого сомнения будут нами продолжены, они будут развиваться, потому что в этом состоит и стремление наших народов. Мы всегда наблюдаем за тем, что происходит в братской Республике Южная Осетия, сопереживаем и очень гордимся, когда слышим хорошие новости».

Дмитрий Медоев поблагодарил Президента Абхазии за прием и передал приглашение Президента Анатолия Бибилова посетить Республику Южная Осетия в любое удобное время. Аслан Бжания с благодарностью принял приглашение.

Номер: 5Выпуск: 4009Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс