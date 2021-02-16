НАГРАЖДЕНИЕ

Президент Абхазии Аслан Бжания вручил абазинскому писателю, ученому, доктору экономических наук, известному общественному деятелю Олегу Этлухову орден «Ахьдз-Апша» II степени.

Этлухов удостоен высшей государственной награды Абхазии за большой вклад в укрепление братских отношений между народами Абхазии и Карачаево-Черкесии, в развитие и популяризацию национальной литературы.

Глава государства приветствовал Олега Этлухова и отметил важность укрепления связей между Абхазией и Карачаево-Черкесией. «Мы – один народ, одна нация и мы должны всячески укреплять и развивать отношения между нашими республиками», – сказал Бжания.

Президент особо подчеркнул вклад Олега Этлухова в укрепление братских отношений между Абхазией и Карачаево-Черкесией. Он поздравил Этлухова с высшей государственной наградой Абхазии и пожелал ему здоровья, счастья и творческих успехов.

Олег Этлухов поблагодарил Президента: «Я получал награды из рук великих абхазов – Владислава Ардзинба и Сергея Багапша. Для меня большая честь получить из Ваших рук столь высокую награду, уважаемый Аслан Георгиевич. Спасибо Вам за высокую оценку моего скромного труда».

Номер: 5Выпуск: 4009Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс