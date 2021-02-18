КОГДА БЫЛО СОЗДАНО АБХАЗСКОЕ ЦАРСТВО?

Нам пишут

В минувшем году вице-президент РА Бадри Гумба провел совещание с участием ведущих абхазских историков. Обсуждался вопрос даты становления Абхазского царства, предложенный известным ученым, писателем и общественным деятелем Денисом Чачхалиа, который как абхазовед создает много ценных работ по истории Абхазии.

На совещании выступили такие маститые ученые, как В. Е. Кварчия, Г. Д. Гумба, З.Д. Джапуа, иеромонах Дорофей (Дбар) и др. Каждый из них предложил конструктивные предложения. В конце слово дали и автору этих слов. В этой публикации хочу сообщить содержание моего выступления с некоторыми добавлениями, которые не успел высказать на этом совещании.

Установить дату первоначального становления Абхазского царства и праздновать ее – это актуально и прекрасно. Этот вопрос, безусловно, будет решен, но, на мой взгляд, его надо решать несколько иным путем.

Дело в том, что установление даты начала Абхазского царства является частным вопросом по отношению к общей проблеме истории Абхазии. Чтобы решать частные вопросы, как известно, надо сначала решить целое. И тогда частные сами по себе отпадут. Целым и общим по отношению к установлению даты начала Абхазского царства является история Абхазии. Поэтому разумнее создать коллектив авторов (в этом коллективе по необходимости могут быть и приглашенные историки извне) и поручить написать объективную историю Абхазии. Без этого все наши определения интересующей нас даты могут быть ошибочными.

Конечно, такие уважаемые мои оппоненты, как бывший директор АбИГИ и др., начнут повторять, что Папаскир не понимает, что он пишет и т. д. Но при желании в свободной Абхазии можно написать подлинную историю нашего народа. Стремление к созданию объективной истории Абхазии в абхазоведческой историографии послевоенного периода, к сожалению, не наблюдается, хотя возможности в Абхазии уже не однажды бывали.

А что касается обсуждавшего вопроса даты появления Абхазского царства то, по моему мнению, наиболее верно он решен в многочисленных капитальных трудах В. Е. Кварчия. В частности, Валерий Ермейович пишет: «...важнейшим памятником Абхазского царства VI–X вв. является «Диван абхазских царей», который «был составлен на рубеже X–XI веков по инициативе абхазского царя Баграта III. Он представляет собой список владетелей (царей) Абхазского царства VI–X вв., предшествовавших Баграту III, выделенных из более обширного исторического документа «Жизнь абхазских царей» или «Жизнь Абхазии».

«Диван абхазских царей, – продолжает В. Кварчия, – содержит 21 имя царей Абхазского государства и краткие справки о них...», начиная от Аноса, его сына Гозара и кончая двадцатым царем под именем Феодосий Слепой, царствовавшим три года.

«И после сих царей, – говорится далее в «Диване...», – угодно было богу, и я, Баграт Багратид, сын... Гургена и сын дочери Георгия – царя абхазского, овладел страной Абхазией, моим материнским наследством, и сколько времени буду царствовать, это ведает бог».

И вот, имея на руках такой документ первостепенной важности, в наших учебниках, по которым учатся наши школьники и студенты, написали, что «Леон II – первый царь абхазов» и что «к 786 г. сложилось... Абхазское царство».

Это искажение нам предложили тбилисские историки, опираясь на грузинский источник XI в. «Летопись Картли», при этом замалчивая более важный источник «Диван абхазских царей» самого Баграта III. Зураб Анчабадзе вынужден был принять эту ошибочную версию, чтобы спасти издание своей книги «Из истории средневековой Абхазии» (1959 г.), в которой, наряду с этой фальсификацией, множество и других полезных открытий для истории Абхазии того времени.

А наши историки независимой Абхазии, которым была поручена судьба истории Абхазии, пошли по легкому пути. Они не стали анализировать источники, без критики восприняли навязанную заингурскими историками Зурабу Анчабадзе позицию, и стали считать, как отмечено выше, что Леон II был первым абхазским царем, а само царство возникло в 786 г. Получается, что наша официальная абхазоведческая историография в данном случае, поддерживая тбилисских фальсификаторов, вводит в заблуждение наших детей и общественность; выходит, мы сами себя обкрадываем.

Лишь В. Е. Кварчия в своих фундаментальных исследованиях, опираясь на источник самого Баграта III, пожалуй, впервые разобрался в этом вопросе и, на мой взгляд, убедительно показал, что первым абхазским царем был не Леон II конца VIII в., а Анос VI столетия. По этому поводу он пишет: «Исходя из... фактов можно полагать, что первый абхазский царь Анос и его сын Гозар царствовали в период персидского влияния на Абазгию в 550 и 562 гг. Похоже, что именем Анос был обозначен, поддержанный (персидским царем) Хосровом, Скепарна... Ан-ос, как нам представляется, является титульным именем и восходит к форме Хан (Ханос), которым персидские шахи называли представителей других стран».

Проблема истории Абхазии средних веков давно волнует нашу общественность. Ныне покойный историк, профессор Г. А. Амичба однажды на годовом собрании АН Абхазии произнес взволнованную речь, которую завершил следующими словами: «Главной проблемой для нас, абхазских историков, является средневековый период, где мы катастрофически отстаем. На этот участок, – продолжал он, – мы должны направить весь свой научный потенциал. Если мы где-то осрамимся, то это произойдет именно в разделе медиевистики».

(Окончание в следующем номере)

А. Л. ПАПАСКИР, доктор исторических наук, профессор АГУ

Номер: 6-7Выпуск: 4010-4011Рубрика: обществоАвтор: А. Л. ПАПАСКИР, доктор исторических наук, профессор АГУ