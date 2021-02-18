КНИГА ДРУЖБЫ

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На днях в Ереване увидел свет сборник избранных произведений победителей и дипломантов V Международного литературного конкурса «Армянские мотивы» и проекта «Единый крест: Россия и Армения», которые реализованы Российским центром науки и культуры в 2019-2020 гг.

Книга дружбы. Именно так можно назвать это уникальное издание, в которое вошли произведения 24 авторов из 11 стран мира. Среди них известные мастера слова: Амаяк Тер-Абраамянц, Иветт Александер, Ксения Бродацкая, Виктория Габриэлян, Владимир Душский, Наринэ Эйрамджянц, Юлия Гогчян, Александр Люсый и др.

Рассказы, мемуары и исследования проиллюстрировали 17 художников из пяти стран.

На обложке книги – картина известного живописца Меружана Хачатряна «Армянский орлиный ярхушта».

В сборнике опубликован рассказ «Расцветают деревья. Зима» одного из победителей V Международного литературного конкурса, ответственного секретаря нашей газеты Артавазда Сарецяна.

Отметим, что его рассказ «С чего начался развал СССР» опубликован во втором январском номере якутского еженедельника «Она+».

Соб. инф.

Номер: 6-7Выпуск: 4010-4011Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.