СЛОВА ПОДДЕРЖКИ

Греческий культурный центр «Ирини» присоединился к штабу в поддержку Владимира Путина

Общественный штаб в поддержку Президента РФ Владимира Путина посетила заместитель председателя Греческого культурно-благотворительного центра «Ирини», юрист по оказанию правовой помощи соотечественникам РФ в Абхазии Марина Георгиевна Кишмария.

В дружественной встрече с уполномоченным представителем Греческой общины Абхазии Мариной Георгиевной Кишмария приняли участие войсковой втаман Черноморского казачьего войска Абхазии, член Общественной палаты РА Вадим Николаевич Мироненко, председатель Русской общины Абхазии Роман Сергеевич Рязанцев, врио президента Фонда развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» Надежда Борисовна Лютахина.

В ходе беседы обсуждались дальнейшие планы по взаимодействию и сотрудничеству в рамках работы общественного штаба. Также были обсуждены актуальные вопросы по сложившейся ситуации с оказанием правовой помощи российским соотечественникам, проживающим в республике и предложения о новых подходах в этом важном правозащитном деле. Была особо подчеркнута важность прямой обратной связи с гражданами РФ в Абхазии через общественную приемную созданную при штабе.

Заместитель председателя Греческого культурно-просветительского и благотворительного центра «Ирини» Марина Георгиевна Кишмария сделала заявление:

«От имени центра в лице моего народа, целиком и полностью поддерживаем Президента России Владимира Владимировича Путина во всех его планах и начинаниях. Огромное спасибо Президенту России за поддержку и заботу о нашем народе. Я думаю, что мой народ и сейчас, и впредь будет всегда поддерживать Российскую Федерацию в лице ее Президента и Правительства во всех его делах и если нужно будет, то мы все встанем рядом всегда.

Мы поддерживаем инициативу по созданию общественного штаба в поддержку Президента России Владимира Путина, и мы будем со своей стороны активно участвовать и помогать в работе штаба.

Также она отметила, что Греческий центр «Ирини» работает в Абхазии с 1986 года и в его состав входят греческие общества, расположенные в г. Гагре, г. Гудауте, г. Очамчыре, г. Сухуме, г. Ткуарчале, в г. Новом Афоне».

Напомним, что 1 февраля 2021 года в офисе Черноморского казачьего войска Абхазии и Русской общины Абхазии заработал Общественный штаб в поддержку Президента РФ Владимира Путина, который призван объединить всех сторонников российского президента в республике.

Среди организаций, заявивших о своем участии в работе Общественного штаба в поддержку Президента РФ В.В.Путина:

1. Общественное объединение «Русская община Абхазии» – председатель Р.С.Рязанцев;

2. Общественная организация «Черноморское казачье войско Абхазии» – войсковой атаман В.Н. Мироненко;

3. Общественная организация «Союз казаков Абхазии и казаков-ветеранов боевых действий» – председатель В.И. Шелест;

4. Фонд развития взаимоотношений между Абхазией, ЛНР, ДНР и Россией «Отечество» – врио президента Н.Б. Лютахина;

5. Общественная организация «Ассоциация экономического содействия российским соотечественникам в Абхазии» – председатель М.В. Малайчук;

6. Общественная некоммерческая организация «Абхазское казачье общество» – врио председателя – А.О. Малия;

7. Общественная организация «Армянская община Республики Абхазия» – председатель Г.П. Трапизонян;

8. Греческий культурно-просветительский и благотворительный центр «Ирини» – председатель Д.П. Севастиди.

Пресс-служба Общественного штаба в поддержку Президента РФ В.В.Путина

Номер: 6-7Выпуск: 4010-4011Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Общественного штаба в поддержку Президента РФ В.В.Путина