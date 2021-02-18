ОБЪЯВЛЕНИЯ

«Решением экзаменационной комиссии судей Республики Абхазия проведение квалификационного экзамена на должность судьи назначено на 14 апреля 2021 года в 11 часов 00 минут в здании Верховного суда Республики Абхазия, расположенного по адресу: РА, г. Сухум, ул. Лакоба / Ардзинба 2/5.

Граждане, желающие сдать квалификационный экзамен на должность судьи, могут подать соответствующее заявление в Экзаменационную комиссию судей Республики Абхазия. По дополнительным вопросам можно обращаться по телефону: 776 77 55.

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Номер: 6-7Выпуск: 4010-4011Рубрика: обществоАвтор: Соб. инф.