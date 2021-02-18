УШЛА ЦЕЛАЯ ЭПОХА...

Память

Как личную боль воспринял эту утрату. Терентий Михайлович Чаниа – олицетворение настоящего Абхаза, души и редкого таланта...

Невероятное количество стихов, которые известны не только в Абхазии, множество песен написано на его необычные стихи.

Со школьной скамьи и по сей день я восхищаюсь глубиной мысли и красотой его строк.

На мой взгляд, он лучший поэт-песенник из тех, кого я знал!

Моя личная беседа с ним длилась не более десяти минут, за всё то время, что я знал этого человека, но он оставил после этих самых десяти минут тепло, надежду на лучшее и чувство гордости!

Мы, а именно Управление культуры Администрации г.Сухума, обратились к Терентию Михайловичу за тем, чтобы он написал текст к песне, с которой планировалось открытие праздничного мероприятия, приуроченного ко Дню освобождения г.Сухума (2018 г.).

Это огромная утрата для всей страны.

Тимур КУАКУАСКИР

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На 84-м году ушел из жизни известный абхазский поэт, прозаик, публицист, общественный деятель, член Союза журналистов СССР (1971), союзов писателей СССР (1981), Абхазии и России, заслуженный работник культуры Абхазии, кавалер ордена «Ахьдз-Апша» III степени Терентий Михайлович Чаниа.

Т. Чаниа родился 10 февраля 1937 г. в с. Кутоле Очамчырского района. Рано потерял отца, который погиб в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Учился в Кутолской восьмилетней школе, затем продолжил учебу в Тамышской средней школе им. Д. И. Гулиа, которую завершил в 1955 г. Окончил отделение абхазского языка и литературы, русского языка и литературы филологического факультета Сухумского государственного педагогического института им. А. М. Горького (1960). Работал учителем-воспитателем в Сухумской абхазской школе-интернате № 1. В 1966 г. некоторое время работал на Абхазском радио, затем перешел в редакцию газеты «Апсны Капш» («Красная Абхазия»), где был заместителем ответственного секретаря и ответственным секретарем. В 1975 г. Абхазским обкомом Компартии Грузии был послан в Москву на учебу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Возвратившись в Абхазию, начал работать в отделе агитации и пропаганды Абхазского обкома партии. С 1987 г. – директор государственного издательства «Алашара».

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. квартира Т. Чаниа в Сухуме вместе с библиотекой и рукописями (в их числе и рукопись единственной его пьесы «День первый – день приема», переводы на русский язык, другие неопубликованные произведения) была разграблена и сожжена. В начале войны он с семьей оказался в осажденном городе Ткуарчале, затем им удалось переехать в Гудауту. Здесь он был назначен главным редактором военной газеты «За наше Отечество». После войны вернулся в Сухум и начал работать в Абхазском объединенном издательско-полиграфическом комбинате. С 2007 г. – директор Литфонда Союза писателей Абхазии. С 6 апреля 2010 г. по 15 апреля 2011 г. – председатель Союза писателей Абхазии, директор Литфонда Абхазии.

Стихи начал писать в школьные годы (в 7 классе). Во время учебы в Сухумском государственном педагогическом институте был редактором рукописного журнала «Арюаш».

Первое стихотворение Т. Чаниа опубликовано в 1955 г. в журнале «Алашара» («Свет»). Произведения также печатались в журналах «Амцабз» («Пламя»), «Молодая гвардия» (М., 1971); газетах: «Апсны Капш», «Советская Абхазия», «Апсны», «Ецваджаа» («Созвездие»), «Общеписательская Литературная газета» (Москва); в сборниках: «...Памятник нам сыновей не заменит... Стихи и песни» (Сухум, 1994), «Ахацарашва. Ажвеинраалакуа. Ажвабжькуа. Астатиакуа. – Песнь мужества. Стихи. Рассказы. Статьи» (Акуа-Сухум, 1995); во втором томе «Антологии абхазской поэзии. ХХ век» (Акуа-Москва, 2001; 2009) и др.

Он автор более 20 сборников стихов, поэм, рассказов и повестей, а также романа. На ряд стихов Т. Чаниа написаны песни.

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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Семье Терентия Михайловича Чаниа

С чувством глубокой скорби и сожаления восприняли в Посольстве Республики Абхазия в Российской Федерации известие о безвременной кончине Терентия Михайловича Чаниа.

Ушел из жизни талантливый писатель, поэт, публицист, педагог, член союзов журналистов и писателей СССР, Абхазии и России, заслуженный деятель культуры Абхазии, кавалер ордена «Ахьдз-Апша».

Терентий Чаниа автор более 20 поэтических и прозаических сборников, повестей и романов.

Терентий Михайлович навсегда останется в памяти абхазского народа по-настоящему благородным, мудрым, честным, глубоко порядочным человеком, истинным патриотом и гражданином. Это невосполнимая утрата для всех нас.

Глубокие соболезнования семье, родным и близким.

Скорбим вместе с вами.

Игорь АХБА, Чрезвычайный и Полномочный Посол в РФ

Москва, 4 февраля 2021 года

Номер: 6-7Выпуск: 4010-4011Рубрика: обществоАвтор: Тимур КУАКУАСКИР, Игорь АХБА, Чрезвычайный и Полномочный Посол в РФ