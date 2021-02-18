РАЗГОВОР О ДАЛЬНЕЙШИХ ПЛАНАХ

Армянская община Абхазии присоединилась к штабу в поддержку Президента РФ В.Путина

В день основания армянского батальона имени маршала Ивана Баграмяна в штабе Черноморского казачьего войска Абхазии и Русской общины Абхазии прошла дружественная встреча между главой ОО «Армянская община Абхазии» Галустом Трапизоняном, членом Общественной палаты РА Валерием Майромяном, войсковым атаманом Черноморского казачьего войска Абхазии, членом Общественной палаты РА Вадимом Мироненко и председателем ОО «Русская община Абхазии» Романом Рязанцевым.

Встреча прошла за дружеской беседой, обсуждались дальнейшие планы по взаимодействию и сотрудничеству между нашими организациями. Начиная с 2014 года, мы провели много совместных мероприятий и не собираемся останавливаться на достигнутых результатах.

Лидер Армянской общины Абхазии приветствует открытие общественного штаба в поддержку Владимира Владимировича Путина, отметив, что для Абхазии Россия и сосед, и стратегический партнер, и наши народы связывают тесные дружеские отношения. Он подчеркнул, что Армянская община Республики Абхазия одобряет инициативу создания общественного штаба в поддержку Президента РФ Владимира Путина в Абхазии и принимает решение со своей стороны войти в него.

Решением комиссии по наградам Черноморского казачьего войска Абхазии ветераны Отечественной войны народа Абхазии Валерий Францевич Майромян и Галуст Парнакович Трапизонян награждены медалями «Участник боевых действий и локальных конфликтов».

Во время Отечественной войны народа Абхазии батальон имени маршала Ивана Баграмяна внес большой вклад в общую Победу над грузинскими агрессорами, и в нем состояли люди разных национальностей, а также добровольцы из России.

От души поздравляем с этой заслуженной наградой!

Пресс-служба Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии

Номер: 6-7Выпуск: 4010-4011Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Русской общины Абхазии и Черноморского казачьего войска Абхазии