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18.02.2021
Номер: 6-7
Выпуск: 4010-4011
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ОТМЕТИЛИ МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГОВ
Указом Президента РА Аслана Бжания за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» присвоено:
Айба Светлане Виссарионовне – заместителю заведующего Гудаутским районным отделом образования;
Логуа Римме Пачовне – заместителю директора по учебной части начальных классов Горской средней школы № 10 им. Н.А. Лакоба;
Папба Марине Владимировне – заведующей ДОУ «Аспа» п. Бзыпта Гагрского района.
Номер: 6-7
Выпуск: 4010-4011
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс