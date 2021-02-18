ОТМЕТИЛИ МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГОВ

Указом Президента РА Аслана Бжания за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» присвоено:

Айба Светлане Виссарионовне – заместителю заведующего Гудаутским районным отделом образования;

Логуа Римме Пачовне – заместителю директора по учебной части начальных классов Горской средней школы № 10 им. Н.А. Лакоба;

Папба Марине Владимировне – заведующей ДОУ «Аспа» п. Бзыпта Гагрского района.

Номер: 6-7Выпуск: 4010-4011Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс