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18.02.2021

ОТМЕТИЛИ МАСТЕРСТВО ПЕДАГОГОВ

Указом Президента РА Аслана Бжания за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения почетное звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия» присвоено:

Айба Светлане Виссарионовне – заместителю заведующего Гудаутским районным отделом образования;

Логуа Римме Пачовне – заместителю директора по учебной части начальных классов Горской средней школы № 10 им. Н.А. Лакоба;

Папба Марине Владимировне – заведующей ДОУ «Аспа» п. Бзыпта Гагрского района.


Номер:  6-7
Выпуск:  4010-4011
Рубрика:  политика
Автор:  Апсныпресс

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