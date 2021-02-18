КОЛОНКА РЕДАКТОРА

РАБОТАТЬ, РАБОТАТЬ…

Президент РА А.Бжания на ранее проведенном совещании, с участием членов Правительства, руководителей администраций городов и районов, а также руководителей различных государственных ведомств. Разговор шел прямой, открытый, присутствовали средства массовой информации.

Чиновники рассказывали о проделанной работе, приводились цифры, факты. Если вдуматься, то получается неплохая картина происходящего развития в республике.

Но надо отметить, что Президент хорошо владеет ситуацией в стране и знает реальные цифры в той или иной отрасли. Поэтому, чтобы не было «сухих» отчетов, он не раз просил докладчиков отойти от написанного и ответить на конкретные вопросы, которые интересуют население и общество.

В частности, например, почему многие лекарства у нас в дефиците, а если есть, то продаются по завышенной цене. Или когда возобновится выдача пенсий по карточкам через банкоматы и т.д.

Особенно коснулся Президент проблем в электроэнергии в республике и майнинговых ферм. Было видно по его наводящим вопросам, что он хочет добиться от выступающих их видения и планы решения на возникающие проблемы, будь-то экономические или социальные.

Отойдя от докладов, выступающие уже говорили только о давно известных загвоздках, осложнениях, трудностях и т.д. Не слышно было уверенности, как самому исправить положение, и как поступить лучше.

Поэтому Президент часто повторял: «Вы давно работаете на своих местах, обладаете опытом. Почему не делаете то, что должны решить сами, без всякой подсказки. У нас есть законы, применяя их, можно достичь положительных результатов».

Если посмотреть реально, то наши чиновники знают, как и что делать для улучшения нашей жизни. Но основная часть из них привыкла ждать команду «свыше». Видимо, поэтому мы за послевоенные годы, что-то делаем хорошо, а иногда спустя рукава. Поэтому активного прорыва не получается.

Сейчас наметились большие проекты в республике и уверенность высшего руководства страны говорит о намеченных смелых шагах. Но это не значит, что нужно сидеть на местах и ждать, когда «укажут», что делать с той или иной проблемой.

В конце концов, мы должны понять, что если работаешь в государственных учреждениях, то трудишься не на Президента и чиновничий аппарат, а на страну и общее развитие.

На совещании Президент поручил МВД проверить все аптеки, начиная с цен и наличие необходимых препаратов. А повод, видимо, есть.

К примеру, пришла к нам в редакцию читательница и рассказала: «В конце прошлого года я купила витамины по 250 рублей. В феврале с.г. решила их приобрести вновь. В аптеке мне сказали, что они подорожали и стоят уже 450 рублей. Когда пришла через неделю, то этот витамин подорожал еще на 40 рублей. А что говорить о цене тех препаратов, которые необходимы для лечения, простуды, ковида и пр.?»

Президент особое внимание уделил работе незаконных майнинговых ферм. Услышав отчеты представителей энергосистем городов и районов, он был удивлен, как впрочем и население, которое смотрело по телевидению это заседание.

«Вы выявляете незаконные криптофермы, срезаете силовые кабели, составляете протоколы и не знаете, кто хозяин этих агрегатов? А сколько вы с них взыскали штрафов в пользу государства?» – спрашивал Президент.

Проверяющими приводились какие-то доводы: несовершенство законов, необходимость их доработки, что хозяева криптоферм не открывают им двери, или сторожа говорят, что не в курсе дела вообще о майнинговых машинах и т.д. Такие невнятные ответы и рассуждения дают почву для «свободных» и не очень приятных заключений среди разных слоев нашего общества.

По большому счету, майнерство по добыче криптовалюты бояться не надо, когда есть для этого условия по энергетике и специальный, работающий на страну, Закон. Мы в нашем послевоенном положении уже 30 лет, видим, что наша плачевная энергетика висит как гиря на тонком шнуре. Наши майнинги просто добавили весомый груз на этот шнур, который может лопнуть.

В предыдущие времена майнинги, оказывается, работали подпольно, но не в массовом количестве, и их деятельность не очень афишировалась. Несомненно, электросистемы изнашивались, росла нагрузка. Но спустя время, зная положение в этой отрасли, государство в 2020 году без всякой логики бросило клич: майнингами заниматься можно, если будете соблюдать…, регистрировать..., оплачивать… и т.д. и «братство» майнеров возросло в разы.

Государство не учло один момент, что, как всегда, когда услышав первые, желаемые слова: «Этим заниматься можно всем», то остальные разъяснения про Законы и правила уже становятся не интересны. Граждане построили майнинговые фермы, заводы, мини-предприятия. Никто не контролировал эти установки.

В итоге пришли к огромной энергетической проблеме. К чести всех государственных структур, они поняли, какую ошибку совершили и оперативно, четко ее исправили, проявив волю и умение требовать.

Сегодня подача электроэнергии населению наладилась, повысилось напряжение, и практически свет подается бесперебойно.

Теперь нужно такое же политическое решение принять на такой вид деятельности, как майнинги и запретить их до лучших времен. А давать отсрочки, запреты до весны, лета, когда починим Ачгуарскую распределительную станцию, ИнгурГЭС и т.д., все это подведет нас к более опасной черте. Надо ли скрывать, что и сейчас майнеры работают, другие (отключив свои установки) ждут своего часа, когда запустят ИнгурГЭС. Для них главный стимул, что 1 биткоин стоит уже 50 тыс. долларов!

Президент прав, когда говорит, что надо привлекать инвестиции для восстановления наших малых ГЭС и совершенствования электромагистралей. Без этого не обойтись. Кстати, на одном из ранее проведенных совещаний он призывал это сделать и наших бизнесменов. Но наши деловые люди пока предпочитают строить гостиницы и рестораны.

Без повышения цен на электроэнергию тоже ничего не получится. Как говорится: «Это товар, и к тому же дорогой». Несомненно, мы должны много созидать, чтобы жизнь стала другой, лучшей. Мы об этом говорим каждый день.

А задумываемся ли мы, кто это должен сделать? Мир изменился за последние годы, и никто просто так дарить нам ничего не будет.

Первое в этом году большое совещание прошло хорошо и показало, как можно решить волнующие проблемы. Как быстро все мы сможем сделать, зависит только от нас.

Рецепт здесь очень простой, проверенный веками. Работать. Работать самому и быть ответственным за порученное дело.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 6-7Выпуск: 4010-4011Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА