МОСКВА. «ГЕЛИКОН-ОПЕРА». ПРЕМЬЕРА.

Специально для газеты «Республика Абхазия»

– В череде Ваших жизненных вех премьера «Тоски», в замершей под прессом ковида Москве, событие?

– Безусловно!

Вот таким моим вопросом и таким ответом народной артистки Абхазии, заслуженной артистки России, солистки московского музыкального театра «Геликон-опера» Алисы Гицба начался наш разговор в премьерные дни оперы «Тоска» – большого события в жизни российской столицы, да и в культурной жизни России тоже. И это совершенно не гипербола. За время пандемии, давящим катком катящейся по всем уголкам земного шара, под ее угрозой, под безжалостным и беззастенчивым отбором задохнулось все сущее. И культура не стала исключением.

Я вижу и чувствую, с какой болью и горечью Алиса перечисляет ушедших из жизни актеров, закрывшиеся в мире театры, концертные залы, разные площадки культуры.

В Москве после локдауна театры заработали, но без громких премьер, без привычно переполненных залов, без шквалов зрительских аплодисментов – залы разрешалось заполнять на 25 – 50 %. Некоторые сценические площадки вообще периодически не работали. И как яркий луч, как глоток воды, возвращающий к жизни, премьера в театре «Геликон-опера»! Да еще какая! «Тоска»! Опера, покорившая за время своего существования – впервые она была поставлена 14 января 1900 года в Риме – миллионы зрителей по всему миру.

– Алиса, «Тоска» одна из величайших опер, но и одна из сложнейших для постановщиков и исполнителей. Это – опера-трагедия, которая должна держать зрителя в напряжении все три ее действия.

Вы исполнили заглавную партию Флории Тоски в генеральном прогоне на пресс-показе – фактически первом представлении огромной творческой работы театра публике. Причем, судя по сути названия – пресс-показ, публике непростой, придирчивой, пришедшей «с пером в руках», чтобы высказать свое индивидуальное и, естественно, неоднозначное мнение.

Артист всегда чувствует своего зрителя. Что Вы, Алиса, ощутили, осознали, увидели, услышали, когда занавес закрылся в последний раз, возвестив о завершении действа?

– Овации. Овации, охватившие пространство. Овации вставших людей. Овации оглушающие, будто зал был переполнен. (По предписаниям, с 22 января зал может быть заполнен на 50%. Пресс-показ состоялся 9 февраля. – Л.Я. ).

– Я знаю, что для каждой певицы исполнить партию Флории Тоски, значит, достичь очень серьезных вершин в своем творчестве. Без излишней скромности, Алиса, ответьте, Вам повезло?.. Или это закономерное следствие Вашего таланта, мастерства, опыта и серьезного драматического дара – именно он требует от вокалиста особого накала чувств, страсти, драматизма?

– На такой вопрос ответить мне достаточно сложно. Попробую сказать, что, наверное, все вместе, раз петь эту партию я выбрана художественным руководителем и основателем театра «Геликон-опера», режиссером-постановщиком этой оперы, народным артистом России Дмитрием Бертманом. С самого начала, когда Дмитрий Александрович задумал пополнить репертуар театра такой потрясающей оперой как «Тоска», на заглавную партию Флории Тоски было отобрано семь исполнительниц. Я сразу поняла, что обязательно будет борьба, и борьба нешуточная. Надо работать. Совершенству нет предела. Надо прожить жизнь Тоски вместе с ней. А это – боль, экспрессия, разрыв души… Кружится голова и от осознания трагедии героини, и от своей ответственности. Это ведь ты должна передать слушателю и зрителю мастерством голоса и актерским драматизмом истинную суть судьбы своей героини. И я боролась. И счастлива, что победила, что оказалась в четырех отобранных составах певцов, которые будут представлять «Тоску» нашим зрителям в течение предстоящих сезонов. И горжусь, что мне было доверено представить нашу работу на пресс-показе, и что публика искренними аплодисментами оценила все мои старания. И, конечно, благодарна моим замечательным сценическим партнерам Игорю Морозову (Каварадосси) и Михаилу Никанорову (Скарпиа). Как сказали зрители, мы составили «великолепное пуччиниевское трио». (Браво, Алиса! – Л.Я.).

Наша «Тоска» в постановке Дмитрия Бертмана – это грандиозное событие для «Геликон-оперы» и упорный долгий труд всех участников. Дирижер-постановщик – Валерий Кирьянов, художник-постановщик – Игорь Нежный, художник по костюмам – Татьяна Тулубьева, художник по свету – Давид Исмагилов, хореограф – Эдвальд Смирнов, хормейстер – Евгений Ильин. Задействовано много исполнителей разных ролей, хор – взрослый и детский. Постоянные репетиции. Невероятно напряженный период перед премьерой, когда более двух недель мы, фактически, жили в театре.

Мы знали, что наш худрук Дмитрий Бертман не включал в репертуар оперы Пуччини, так как они очень трагичны. «Тоска» стала исключением, Дмитрий Александрович реализовал свою версию сюжета, несколько сместив акценты, и, как он сам сказал, пересмотрев мотивации поступков главных героев. Свою «Тоску» Дмитрий Бертман посвятил памяти друга, латвийского режиссера Андрейса Жагарса.

Премьера планировалась сначала в сентябре, потом в ноябре, но свершилось все в феврале. Вирус, охвативший все, попытался разрушить и культуру. С нами у него – не получилось!

– Алиса, партия Тоски была Вашей мечтой или это желаемая страница творческой биографии певицы?

– Сегодня сбылись пророческие слова моего первого педагога по вокалу Жозефины Константиновны Бумбуриди. Это было в Сухуме во время учебы в музыкальном училище. Однажды во время занятия, услышав в моем голосе какие-то ей понятные нотки, педагог сказала: «Ты сможешь спеть Тоску». «А мне это понравится?» – наивно спросила я. «Обязательно понравится», – улыбнулась Жозефина Константиновна.

Сказать, что мне понравилось, значит не сказать ничего. Это надо не просто петь. Этим надо жить. И я живу этим. И это – еще одна очень значимая страница моей жизни в творчестве.

… Заканчивая воспроизводство своего общения с Алисой Гицба, я задала вопрос и себе: «А в череде моих журналистских встреч, бесед, общений этот разговор с моей давней и доброй знакомой, абхазской девушкой Алисой Гицба, представительницей традиционной, известной абхазской семьи и одновременно блистательной певицей, завоевавшей международное признание, а сегодня исполнившей заглавную партию в великом творении великого Джакомо Пуччини опере «Тоска», ставшей ярким, живым прорывом в заметно погасшем празднике культуры, является событием? И тут же, совершенно не колеблясь, как и Алиса Гицба, ответила: «Безусловно!»

Беседовала Лилиана ЯКОВЛЕВА

г. Москва

Номер: 6-7Выпуск: 4010-4011Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА, г. Москва