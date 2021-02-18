ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ РАБОТА

Электроэнергия

У Абхазии есть долги перед Россией за переток электроэнергии. Только за период с февраля по апрель 2020 года долг составил 619 млн руб., сказала вице-премьер, министр экономики РА Кристина Озган на брифинге в Минэкономики, посвященном итогам её рабочей поездки в столицу РФ Москву.

Переток электроэнергии из России в Абхазию осуществляется фактически с 2016 года в осенне-зимний период. До начала перетока с 11 декабря 2020 года за Абхазией уже числилась задолженность за февраль-апрель 2020 года в объёме 619 млн руб., плюс 190 млн рублей за 2019 год. «На текущий момент 190 млн руб. за 2019 года компенсировано в рамках Инвестпрограммы. Параллельно из остатка задолженности в 619 млн руб. определен источник финансирования в объеме 162 млн руб. в рамках решения сопредседателей российско-абхазской межправительственной комиссии. Этот долг будет погашен уже в этом году. Остаток долга пока без источников финансирования, соответственно и текущий переток тоже»,– проинформировала Озган. По её словам, Президент РА Аслан Бжания обратился к руководству России с просьбой рассмотреть вопрос погашения данной задолженности. «О решениях, которые будут приниматься по остаткам задолженности, мы будем информировать дополнительно. Работа в этом направлении ведется, мы контролируем ситуацию»,– сообщила министр. Кристина Озган также затронула тему тарифов на электроэнергию. Действующие тарифы на электроэнергию, по ее словам, не отвечают требованиям, которые должны применяться в отношении этой стратегической отрасли.

«У нас фактически отсутствует тарифная политика в сфере энергетики, как и во многих других отраслях. Все, что касается тарифов, у нас всегда упирается в социальную составляющую. На фоне заработной платы и пенсий, которые мы выплачиваем, говорить об актуальной тарифной политике сложно. Но не двигаться, стоять на месте и ждать, что кто-то решит за нас наши проблемы, не верно»,– подчеркнула Озган.

Она напомнила о том, что тарифы на электроэнергию, действующие в республике, не менялись с 2011 года: «Они были утверждены 10 лет назад. Понятно, что себестоимость электроэнергии отличается от действующих тарифов. В такой ситуации требовать от энергетиков адекватной работы, подачи бесперебойной энергии в нужном количестве не совсем обоснованно».

Кристина Озган поделилась планами по изменению тарифов на электроэнергию. «Мы будем инициировать изменение тарифов. Этот вопрос будет обсуждаться и в Правительстве, и с депутатами Парламента, чтобы выйти на некий среднесрочный план действий. Нам надо добиться хотя бы того, чтобы мы могли оплачивать себестоимость киловатта»,– сказала Озган. Она обратила внимание еще на одну серьезную проблему, а именно: неуплату за электроэнергию. «Даже при столь низких тарифах на электроэнергию, уровень неплатежей очень высокий. Понятно, что уровень администрирования низкий, поэтому РУП «Черноморэнерго» предстоит провести очень большую работу»,– подчеркнула Кристина Озган.

Номер: 6-7Выпуск: 4010-4011Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс