ГРАФИК РАБОТЫ РЫНКОВ

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба подписал Распоряжение «Об установлении графика работы Сухумского городского центрального рынка и Государственного вещевого рынка «Торговый комплекс «Сухумприбор».

Об этом сообщает сайт Администрации города Сухума.

Согласно Распоряжению, Сухумский городской центральный рынок будет работать во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье.

Понедельник – выходной санитарный день.

«Торговый комплекс «Сухумприбор» будет работать в среду, четверг, пятницу, субботу, воскресенье и понедельник.

Вторник – выходной санитарный день.

Распоряжением также установлены правила в работе рынков. Продавцы должны соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты (маски и перчатки) и иметь индивидуальные санитайзеры с антисептиком для обработки рук.

Готовые к употреблению пищевые продукты, которые в дальнейшем не будут подвергаться термической обработке (хлеб, сыр и т.д.), должны реализовываться в индивидуальной упаковке.

Руководства рынков должны осуществлять контроль за соблюдением продавцами установленных Распоряжением правил.

Санитарно-эпидемиологической станции Администрации города Сухума предписано организовать ежедневную обработку рынков дезинфицирующими средствами до открытия и после закрытия торгового дня.

Номер: 6-7Выпуск: 4010-4011Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс