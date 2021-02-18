ХОРОШИЕ НОВОСТИ ИЗ ТКУАРЧАЛА

16 февраля вице-премьер, министр экономики Кристина Озган вместе с главой администрации Ткуарчалского района Исодором Дочия и начальником УКС Тимуром Агрба с очередной инспекцией посетила Ткуарчалскую ЦРБ, восстанавливаемую в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Все работы в основном корпусе Ткуарчалской ЦРБ будут практически завершены через две недели. «Объект находится на завершающей стадии. Рассчитываю, что темпы работы не будут снижаться. Конечно, погода сейчас немного мешает благоустройству территории и работе на дополнительных объектах, но мы ожидаем, что основной корпус строители покинут уже через две недели», – сказала Озган.

На данном этапе в основном корпусе работает более 40 человек. Озган дала указание увеличить количество рабочих, задействованных в работах в дополнительном корпусе. В целом вице-премьер удовлетворена ходом строительных работ.

Кристина Озган попросила главврача Лали Гаргулия, также принимавшую участие в осмотре больницы, сделать свои замечания.

Номер: 6-7Выпуск: 4010-4011Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс