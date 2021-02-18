СОВЕЩАНИЕ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Президент РА Аслан Бжания провел совещание с членами Правительства, главами администраций городов и районов, представителями РУП «Черноморэнерго», Генеральной прокуратуры и МВД. Об этом сообщает пресс-служба Президента РА.

На совещании обсуждались вопросы противодействия незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют и эпидемиологической обстановки в стране.

А. Бжания отметил, что по информации, которую он получает, опять наблюдается увеличение объема потребления электроэнергии. По словам главы государства, не весь объем потребления электроэнергии объясняется наступлением холодов. «С учетом объемов перетока электроэнергии из РФ, в этом месяце суточный объем потребления электроэнергии не должен превышать 8,3 млн кВт», – сказал Бжания.

Он еще раз предупредил должностных лиц о персональной ответственности в случае невыполнения его поручений: «Никто не имеет права расслабляться. Мы обязаны выправить ситуацию». Аслан Бжания заявил, что не намерен впредь проводить такие большие совещания по этой теме: «Я буду принимать решения на основании полученной информации об объемах потребления электроэнергии».

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия представил данные об эпидемиологической ситуации. По его словам, благодаря принятым ограничительным мерам наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Президент обратил особое внимание на то, что положительная динамика не должна стать поводом для расслабления. «В связи с возобновлением учебного процесса важно более ответственно относиться к соблюдению санитарных норм»,– сказал он.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Владимир Делба доложил главе государства, что он с членами Правительства мониторил процесс подготовки образовательных учреждений. «Надо отметить, что уровень подготовки дошкольных учреждений и школ к возобновлению работы достаточно высокий»,– сказал Делба.

Президент Аслан Бжания поручил членам правительства, руководителям госкомпаний и других служб взять шефство над школами на период пандемии и в течение двух суток представить список: какой чиновник к какой школе прикреплен. «Это не значит, что вы должны помогать материально. Нет. Речь идет о контроле за соблюдением санитарных норм. В таком режиме надо будет поработать несколько месяцев. Как только проблема с пандемией будет решена, мы эту работу можем свернуть»,– сказал он.

В совещании участвовали вице-президент Бадра Гунба, заместитель руководителя Администрации Президента Зураб Каджая, секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.

Номер: 6-7Выпуск: 4010-4011Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс