ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС

Прием заявок на Международную литературную премию имени Фазиля Искандера открылся 15 февраля и продлится до 28 марта. В пятом сезоне представлено шесть номинаций премии: «Проза», «Поэзия», «Киносценарий и драматургия», «Чегемские высоты», «Дерево детства», «Бесценное достояние» (новая номинация за прозу, переведенную на русский язык с абхазского и других языков народов России и стран СНГ).

В 2021 году во всех номинациях рассматриваются книги и отдельные произведения, напечатанные в журналах, альманахах и коллективных сборниках в 2019 и 2020 годах и в первые два месяца 2021 года.

Номер: 6-7Выпуск: 4010-4011Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс