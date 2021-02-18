ХОДОВОЙ ЭКСПОРТ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАЗДНИКУ

С начала февраля из Абхазии в Россию было вывезено 15 тонн 160 килограммов мимозы, рассказала радио Sputnik пресс-секретарь Государственного таможенного комитета Кристина Гогия.

По словам Гогия, за аналогичный период 2020 года из Абхазии было вывезено всего 473 килограмма мимозы.

Она также напомнила, что от оплаты таможенных платежей освобождаются лица, которые провозят мимозу общим весом не более пяти килограммов. Но если объем вывоза мимозы превышает пять килограммов, то нужно будет оплатить таможенный сбор в размере одного процента от таможенной стоимости товара.

Чтобы вывезти мимозу, нужно получить сертификат в Торгово-промышленной палате, а также сертификат фито-санитарного контроля.

Номер: 6-7Выпуск: 4010-4011Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс