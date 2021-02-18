НЕОБХОДИМО ПОДНЯТЬ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Министр туризма Республики Абхазия Теймураз Хишба рассказал журналу «Вестник «Северный Кавказ» о том, каким непростым оказался 2020 год для страны, однако именно такой контекст ярко обозначил перспективы развития. И это развитие не за горами: некоторые крупные инвестиционные проекты уже реализуются.

«2020 год стал большим ударом для туристической отрасли по всему миру, и мы, конечно, не исключение,– сказал Т.Хишба.– Классические «высокие» месяцы – май, июнь, июль, когда мы не могли принимать гостей в привычном режиме, показали, насколько важна отрасль для страны. Ведь кроме прямого экономического эффекта, а туризм составляет порядка трети экономики Абхазии, существует еще и мультипликативный. Это и торговля, и логистика, и сфера услуг, и многое другое, что прямо или косвенно зависит от турпотока. С 1 августа мы начали принимать туристов, и по декабрь 2020 года республику успели посетить более 600 тыс. граждан России. Тем не менее мы осознаем, что являемся частью мировой индустрии туризма, и нельзя сказать, что мы не думаем о конкуренции. Самое важное — это, несомненно, уникальная, чистая и красивая природа нашей страны. Это как раз то, в чем нас не смогут обойти ни восточные, ни западные конкуренты. Однако в сфере обслуживания и сервиса, безусловно, есть над чем работать. И мы видим перспективы. Нынешний год показал, насколько необходимы модернизация и восстановление бальнеолечебного комплекса Абхазии.

Другие важнейшие направления — экотуризм и этнотуризм, плюс, как нам кажется, большие возможности для развития очевидны у сектора паломнического туризма. Я считаю, что для дальнейшего развития отрасли необходимы серьезные шаги. Во-первых, нужен новый закон о туризме, который у нас работает с 2005 года и успел морально устареть (в нем не оговорено даже ранжирование отелей по «звездным» классам). Во-вторых, необходимо привлекать инвестиции. Государство должно сделать все возможное для формирования благоприятного инвестклимата и налогового режима. Сам по себе сектор имеет большие перспективы, так как предлагает быструю окупаемость. У нас уже реализуются крупные инвестиционные проекты. К примеру, крупный туристический комплекс строится в селе Тамыше, также ведется программа реконструкции номеров в государственных пансионатах в Пицунде».

Номер: 6-7Выпуск: 4010-4011Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс