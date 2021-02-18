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ИНИЦИАТИВУ АБХАЗИИ ПОДДЕРЖАЛИ В МОСКВЕ
В Государственной Думе РФ состоялась встреча депутатов Народного Собрания РА с российскими коллегами.
Депутаты Госдумы поддержали обращение Народного Собрания Абхазии о готовности республики к равноправному участию в проекте организации железнодорожного сообщения между Россией и Арменией через Абхазию, сказал в интервью радио Sputnik председатель Комитета НС по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа.
«После трехсторонних переговоров России, Армении и Азербайджана в нашем регионе появилась возможность разблокировать транспортные коммуникации. Мы посчитали необходимым заявить всему региону, но начали с России, сказали, что Абхазия готова участвовать на равноправных условиях в проекте по разблокированию транспортных коммуникаций», – подчеркнул он.
Астамур Логуа заметил, что депутаты Госдумы поддержали обращение абхазских коллег.
«Ответственные грузинские политики должны принять сложившиеся реалии, нам бок о бок жить много тысячелетий, вместо Абхазии не появится Италия и вместо Грузии – Франция. Нам нужно договариваться на равноправных условиях реализовывать проекты», – подчеркнул Логуа.
Депутаты также обсудили вопросы, связанные с образованием. «Обсуждали увеличение квот на бесплатную учебу в Российской Федерации», – сказал Логуа.
Номер: 6-7
Выпуск: 4010-4011
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс