ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СВОИХ КАДРОВ

Учеба

Институт международного права и экономики имени А.С.Грибоедова рассматривает возможность подготовки абхазских абитуриентов по направлению туризма. Об этом на радио Sputnik рассказал проректор института Николай Королев.

«Может быть, мы откроем филиал нашего вуза в Абхазии. Конечно, существуют вопросы, связанные со стажировками, но с точки зрения туризма абхазская база огромная, и мы бы поговорили, например, с гостиницами в Краснодаре по этому поводу. Почему студенты из Абхазии не могут приехать и перенять опыт в том же Сочи? Пока мы находимся на стадии обсуждения этих всех вопросов»,– сказал Королев.

Он отметил, что профессиональные кадры нужны во всех сферах, они должны уметь не только качественно представлять свой продукт, но и продавать его. По словам Королева, это одна из задач, которую поставило перед собой Министерство по туризму Абхазии. Российские коллеги готовы помочь в ее реализации.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Владимир Делба принял делегацию Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму России во главе с председателем Дмитрием Давыденко.

В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки кадров для туротрасли, страхования туристов и обеспечения их безопасности, строительства объектов с качественными услугами санаторно-лечебного направления.

Глава абхазского Минтуризма Теймураз Хишба сообщил, что накануне проходили переговоры с представителями крупнейших туристических организаций. По итогам переговоров был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством туризма Абхазии и Институтом международного права и экономики имени А.С.Грибоедова.

Номер: 8Выпуск: 4012Рубрика: политикаАвтор: Спутник-Абхазия