РОДНОЙ ЯЗЫК – НАСЛЕДСТВО ВЕКОВОЕ

Женщины в профессии

Истинная любовь к своей стране

немыслима без любви к своему языку.

Константин ПАУСТОВСКИЙ

Пока звучишь ты гордо и свободно,

Я чувствую дыхание весны

И все наследье памяти народной

Моей страны – моей родной Апсны.

Олег ШАМБА

Ни один язык не принадлежит только одному – отдельно взятому народу. Все языки принадлежат человечеству и являются уникальной частью его культурного богатства. И на языке малочисленных народов на протяжении многих столетий создаются достойные глубокого уважения и всестороннего изучения удивительные памятники их творческого гения. Это в полной мере относится и к древнему абхазскому языку.

Осознание этой истины открывает широкие просторы для плодотворной деятельности. Это касается не только писателей, ученых языковедов, литературоведов, историков… Это в первую очередь касается учителей родного языка и литературы, а также воспитателей детских садов, где формируется уважительное и бережное отношение к родному слову, национальным традициям и обычаям. Правильно поставленный весь этот воспитательно-образовательный комплекс должен получить свое дальнейшее развитие уже в средних и высших учебных заведениях.

Именно такой творческий подход проповедует преподаватель абхазского языка и литературы Ламара Владимировна ТураваТаркил.

Родилась Ламара Владимировна 28 февраля 1951 года в селе Цхенцкаре (Лашкиндар) Очамчырского района Абхазской АССР. После окончания Тамышской средней школы она поступила на отделение абхазского языка и литературы и немецкого языка филологического факультета Сухумского государственного педагогического института имени Горького.

Став дипломированным специалистом, она в 1974 г. начинает свою трудовую деятельность в детском саду «Ласточка» в качестве воспитателя. В 1987 году переводится в сухумскую среднюю школу №20 имени Е.Эшба (ныне средняя школа №5), где работает по сей день и руководит методобъединением учителей абхазского языка и литературы.

Это очень важная сфера деятельности – руководить работой своих коллег-предметников: надо поддержать нуждающегося коллегу, надо поощрить и похвалить (даже учителям нравится, когда их хвалят), иной раз надо тактично и ненавязчиво указать на замеченные недостатки… И к каждому учителю надо найти индивидуальный подход, ведь каждый из них уже сформировавшаяся личность со своим характером, своими «плюсами и минусами», не считаться с которыми никак нельзя. Это – очень ответственная и трудоемкая работа, требующая неиссякаемого терпения, концентрации воли, внутренней сдержанности и... обязательно доброго общительного характера.

Конечно, настоящий учитель никогда не замкнется в пределах одной школы, пусть и своей родной: надо обязательно делиться своим опытом и умением, своими знаниями и с коллегами из других школ, ведь все они делают одно общее дело. И Ламара Владимировна начала не только проводить открытые уроки с участием ведущих специалистов-предметников республики, но и писать статьи, основанные на своем богатом опыте, которые публикуются на страницах педагогического журнала «Ашколи апстазаареи» и становятся достоянием педагогической общественности.

Высоко и по заслугам оценена педагогическая деятельность Ламары Владимировны Турава-Таркил: она награждена многими грамотами и званиями. Так, в 2006 году Ламара Владимировна становится лауреатом конкурса педагогического мастерства в номинации «Учитель года» (этот конкурс ежегодно проводит Министерство образования РА), а через пять лет, в 2011 году, объявляется победителем конкурса с присвоением почетного звания «Учитель года».

За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения в октябре 2016 года Ламаре Владимировне Турава-Таркил присвоено звание «Заслуженный учитель Республики Абхазия».

Хорошо знаю дружную семью Ламары Владимировны. Я много лет работал с ее мужем: Аслан Кутиевич Таркил является заслуженным учителем и заслуженным работником культуры Республики Абхазия. Он участник Отечественной войны народа Абхазии, награжден орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени. Под его руководством на протяжении десятилетий проводятся разнообразные детско-юношеские спортивные состязания, в том числе Республиканская спартакиада школьников, военно-спортивная игра «Аиааира» и другие. Аслан Кутиевич – живая энциклопедия истории развития детского спорта в Абхазии. Было бы неплохо издать отдельной книгой его богатый архив, накопленный в течение нескольких десятилетий.

Замечательных детей воспитали Ламара Владимировна и Аслан Кутиевич. Их дочь, Асмат, окончила отделение журналистики Абхазского госуниверситета, преподавала абхазский язык и литературу в сухумской средней школе №14, была депутатом Сухумского городского Собрания двух созывов. Ныне работает в Государственном информационном агентстве «Апсныпресс». Сын, Даур, выпускник АГУ и Сухумского открытого института. Работает в Государственном таможенном комитете РА в звании майора. Внуку Сариону Дауровичу уже восемь лет, он ученик 2-го класса сухумской средней школы №10. А вот внучке Сиане Дауровне четыре годика, она ходит в детский сад, где учится уважительно и бережно относиться к родному слову, которому посвятил свои стихи ныне покойный академик Олег Шамба – неутомимый собиратель абхазских пословиц и поговорок:

Язык абхазский – наследство вековое,

Впитал я с материнским молоком.

Что может быть ему подстать земное?

Он жизнь моя, он – Родина и дом!

Артавазд САРЕЦЯН

Номер: 8Выпуск: 4012Рубрика: обществоАвтор: Артавазд САРЕЦЯН