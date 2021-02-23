Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 29 декабря 2006 года, № 1549-c-XIV «О выборах в органы местного самоуправления» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2007, № 30, ст. 63; 2017; № 59 ст.192; газета «Республика Абхазия» № 4 (2086) 13-14 января 2007 года) следующие изменения:

1)часть 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«При выборах в органы местного самоуправления голосующий ставит отметку в поле для голосования справа от фамилии кандидата, за которого он голосует»;

2)часть 3-4 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«Участковая избирательная комиссия по основному и дополнительному спискам избирателей устанавливает общее число избирателей на участке, а также число избирателей, получивших бюллетени. На основании бюллетеней, находящихся в избирательных ящиках, участковая избирательная комиссия устанавливает: общее число избирателей, принявших участие в голосовании, число голосов, поданных «за» каждого кандидата в депутаты Собрания, число бюллетеней, признанных недействительными.

Признаются недействительными избирательные бюллетени, в которых нет подписей двух членов участковой избирательной комиссии, заверенных печатью, а также бюллетени, в которых при голосовании в поле для голосования отмечено более одного кандидата либо в поле для голосования не отмечен ни один кандидат. Бюллетени неустановленного образца при подсчете голосов не учитываются.».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 03 февраля 2021 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 10 февраля 2021 года № 5090-c-VI

Номер: 8Выпуск: 4012Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия