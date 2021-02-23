Закон Республики Абхазия

О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О выборах в органы местного самоуправления»

Статья 1

Внести в Закон Республики Абхазия от 29 декабря 2006 года, № 1549-c-XIV «О выборах в органы местного самоуправления» (Сборник законодательных актов Республики Абхазия 2007, № 30, ст. 63; 2017; № 59 ст.192; газета «Республика Абхазия» № 4 (2086) 13-14 января 2007 года) следующие изменения:

1)статью 9 дополнить частью 6 следующего содержания: «Избирательные комиссии города, района, города в районе, поселка, села обладают правами юридического лица, вправе иметь печати, штампы, бланки установленного образца и счета, открываемые в соответствии с законодательством Республики Абхазия».

2)пункт 5 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«5. Контролирует обеспечение избирательных комиссий помещениями, транспортом, связью, заключает гражданско-правовые сделки с третьими лицами с целью приобретения товаров, выполнения работ или оказания услуг, необходимых для обеспечения деятельности избирательных комиссий, подготовки и проведения выборов, рассматривает другие вопросы материально-технического обеспечения выборов».

3) часть 4 статьи 14 изложить в следующей редакции: «Избирательные комиссии города, района, города в районе, поселка, села на первом заседании из своего состава избирают председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии. Указанные лица и иные члены избирательных комиссий города, района, города в районе, поселка, села вправе получать денежное вознаграждение за исполнение возложенных на них обязанностей исключительно в период подготовки и проведения выборов в соответствующий орган местного самоуправления.».

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 03 февраля 2021 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 10 февраля 2021 года, № 5089-с-VI

Номер: 8Выпуск: 4012Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия