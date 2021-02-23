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23.02.2021
Номер: 8
Выпуск: 4012
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
Закон Республики Абхазия
О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Сирийской Арабской Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов
Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Сирийской Арабской Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов, подписанное в городе Дамаске 5 октября 2020 года.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 03 февраля 2021 года
А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия
г. Сухум, 10 февраля 2021 года, № 5 091-с-VI
Номер: 8
Выпуск: 4012
Рубрика: политика
Автор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия