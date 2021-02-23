Закон Республики Абхазия

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Сирийской Арабской Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Сирийской Арабской Республики о взаимной отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов, подписанное в городе Дамаске 5 октября 2020 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 03 февраля 2021 года

А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия

г. Сухум, 10 февраля 2021 года, № 5 091-с-VI

Номер: 8Выпуск: 4012Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия