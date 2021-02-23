ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ РАБОТЫ

В Министерстве юстиции оцифровали базу данных и создали единые электронные реестры индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

О проделанной работе, ее пользе и планах развития электронно-цифровых технологий внутриведомственного администрирования рассказал министр юстиции Анри Барциц.

Из трех программ по цифровизации, запланированных в Минюсте, две уже реализованы. Оцифрован единый реестр индивидуальных предпринимателей и единый реестр юридических лиц. Продолжается работа над единой платформой записи актов гражданского состояния и нотариальных действий.

Анри Барциц пояснил на примере, чем будет полезен цифровой реестр индивидуальных предпринимателей. Так, предпринимателям часто приходится обращаться в центральный аппарат Министерства для получения выписки из единого реестра ИП.

«Это один из основных документов, необходимых при определенных банковских операциях. Для его получения предпринимателям необходимо обращаться в Минюст и приезжать в Сухум из всех районов Абхазии. В ближайшее время ситуация изменится, и на основе базы данных этот документ можно будет получить на сайте Минюста, заполнив форму с персональными данными. Это облегчит процесс получения выписки».

Номер: 8Выпуск: 4012Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс