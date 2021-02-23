РАБОТЫ БЛИЗЯТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Новости из Ткуарчала

Исполняющий обязанности премьер-министра РА В.Делба в рамках рабочей поездки в Ткуарчалский район осмотрел центральный рынок, строительство которого проводилось за счет средств республиканского бюджета.

По словам главы Администрации района Исидора Дочия, на строительство было выделено и потрачено 9 млн 300 тысяч рублей, но работы не завершены. «Необходимо дофинансировать строительство объекта. Нам на этом этапе нужно 3 млн 200 тысяч рублей, и мы обратились с просьбой к Президенту. Он пообещал помочь. В дальнейшем потребуются средства и на благоустройство территории вокруг рынка», – отметил Дочия. По его словам, есть проблемы с электричеством, которое вообще не было предусмотрено в проекте восстановления рынка. Сегодня рынок представляет собой металлический каркас с кровлей и прилавки. По завершении строительства на рынке смогут торговать до 150 человек. Однако, по словам Дочия, в зимнее время работать здесь будет сложно ввиду того, что все прилавки находятся на открытом воздухе. В настоящее время рынок работает всего два дня в неделю.

«Большая часть торговцев перебрались в другие районы – в Гал и Очамчыру», – сказал Дочия.

Номер: 8Выпуск: 4012Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс