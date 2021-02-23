ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Президент РА Аслан Бжания поздравил Президента РФ Владимира Путина с Днем защитника Отечества.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества. Этот замечательный праздник является символом героической и славной истории России, патриотизма Российской армии и ее единства с народом. 23 февраля мы чтим смелых, самоотверженных, сильных духом людей, посвятивших свою жизнь служению Отчизне, тех, кто защищает мир и покой граждан. Народ Абхазии благодарен Российской армии и лично Вам за сохранение мира на нашей земле. Военно-техническое сотрудничество с Россией является одним из приоритетных направлений деятельности руководства Абхазии. В этот праздничный день я желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле служения многонациональному народу России.

С уважением, Аслан БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия»

Номер: 8Выпуск: 4012Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия