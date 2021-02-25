Закон Республики Абхазия

ОБ ОРУЖИИ

Глава 1. Предмет, сфера применения и основные понятия

Статья 1. Предмет и цели регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон регулирует правоотношения, возникающие при обороте на территории Республики Абхазия гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, а также боеприпасов и патронов к нему.

2. Целями настоящего Закона являются:

– защита жизни и здоровья граждан;

– защита собственности;

– борьба с незаконным оборотом оружия;

– обеспечение общественной безопасности;

– охрана природы и природных ресурсов;

– обеспечение развития связанных с использованием спортивного оружия видов спорта;

– укрепление международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Статья 2. Основные понятия и их определения, используемые в настоящем Законе

В целях настоящего Закона используются следующие основные понятия и их определения:

1) оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов;

2) оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия (далее – «оружие») – производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование, изъятие, уничтожение оружия, ввоз оружия на территорию Республики Абхазия и вывоз его из Республики Абхазия;

3) огнестрельное оружие – оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда;

4) огнестрельное оружие ограниченного поражения – короткоствольное оружие и бесствольное оружие, предназначенные для механического поражения живой цели на расстоянии метаемым снаряжением патрона травматического действия, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда, и не предназначенные для причинения смерти человеку;

5) основные части огнестрельного оружия – ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка;

6) холодное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения;

7) метательное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека (метательное бросковое оружие) или механического устройства (метательное стрелковое оружие);

8) пневматическое оружие – оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа;

9) газовое оружие – оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем применения слезоточивых или раздражающих веществ;

10) сигнальное оружие – оружие, конструктивно предназначенное только для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов;

11) боеприпасы – предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды либо их сочетание;

12) патрон – устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение;

13) патрон травматического действия – устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельного гладкоствольного оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение травматического действия и не предназначенное для причинения смерти человеку;

14) патрон газового действия – устройство, предназначенное для выстрела из газового оружия или огнестрельного оружия ограниченного поражения, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, снаряженное слезоточивыми или раздражающими веществами и не предназначенное для причинения смерти человеку;

15) патрон светозвукового действия – устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового или сигнального оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования и снаряжение светозвукового действия и не предназначенное для поражения живой или иной цели;

16) сигнальный патрон – устройство, предназначенное для выстрела из огнестрельного оружия или сигнального оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение для подачи светового, дымового или звукового сигнала и не предназначенное для поражения живой или иной цели;

17) охолощенные патроны – патроны к огнестрельному оружию с отверстием в гильзе, извлеченным метательным зарядом и использованным средством инициирования;

18) производство оружия – исследование, разработка, испытание, изготовление, а также ремонт оружия, изготовление боеприпасов, патронов и их составных частей;

19) списанное оружие – огнестрельное оружие, в каждую основную часть которого внесены технические изменения, исключающие возможность производства выстрела из него или с использованием его основных частей патронами, в том числе метаемым снаряжением, и которое предназначено для использования при осуществлении культурной и образовательной деятельности с возможностью имитации выстрела из него патроном светозвукового действия (охолощенное оружие) или без возможности имитации выстрела из него (учебное оружие) либо для изучения процессов взаимодействия частей и механизмов оружия (разрезное оружие);

20) учет оружия – мероприятия, осуществляемые в целях контроля и учета Уполномоченным государственным органом (в отношении гражданского оружия) и иными государственными органами (в отношении служебного оружия, боевого ручного стрелкового и холодного оружия), посредством фиксации видов, типов, моделей и количества оружия, владение которым осуществляет субъект, идентификационных данных владельцев оружия, наличия разрешительных документов и иных необходимых документов, составление и ведение учетных и отчетных документов;

21) оружие, имеющее культурную ценность, – оружие, включенное в состав Музейного фонда Республики Абхазия в соответствии с Законом Республики Абхазия от 6 мая 2014 года № 3495-c-V «О музеях и музейном деле»;

22) старинное (антикварное) оружие – огнестрельное, метательное и пневматическое оружие, изготовленное до 1917 года (за исключением огнестрельного оружия, изготовленного для стрельбы патронами), а также холодное оружие, изготовленное до конца 1945 года;

23) копия старинного (антикварного) оружия – оружие, изготовленное по оригиналу либо чертежам образца старинного (антикварного) оружия при условии точного или масштабного воспроизведения его конструкции, внешнего вида и художественного оформления, не включающее подлинные части антикварного или иных видов оружия;

24) реплика старинного (антикварного) оружия – оружие, изготовленное по оригиналу, чертежам либо описанию образца старинного (антикварного) оружия с творческим варьированием конструкции, внешнего вида или художественной отделки, представляющее культурную ценность как образец художественного творчества и декоративно-прикладного искусства;

25) владелец оружия – физическое лицо, юридическое лицо, государственный орган, осуществляющие владение на законных основаниях оружием;

26) лицензия на приобретение гражданского оружия – специальное разрешение, удостоверяемое документом установленного образца, выдаваемым гражданину Республики Абхазия Уполномоченным государственным органом, подтверждающим соответствие гражданина Республики Абхазия установленным настоящим Законом требованиям для последующего приобретения в собственность гражданского оружия и владения им;

27) лицензия на приобретение спортивного оружия – специальное разрешение, удостоверяемое документом установленного образца, выдаваемым организации, зарегистрированной в соответствии с законодательством Республики Абхазия в качестве юридического лица, основным видом уставной деятельности которой является деятельность в сфере физической культуры и спорта, связанного с использованием спортивного оружия, или в сфере оказания услуг по обучению граждан обращению с оружием, по проведению тренировочных стрельб, подтверждающим соответствие данной организации установленным настоящим Законом требованиям для последующего приобретения в собственность спортивного оружия;

28) разрешение на хранение оружия – документ установленного образца, выдаваемый Уполномоченным государственным органом гражданину Республики Абхазия, обладающим действительной лицензией на приобретение гражданского оружия, разрешающий хранение гражданином Республики Абхазия приобретенного в установленном порядке в собственность гражданского оружия;

29) разрешение на ношение оружия – документ установленного образца, выдаваемый Уполномоченным государственным органом гражданину Республики Абхазия, обладающим действительной лицензией на приобретение гражданского оружия, разрешающий хранение и ношение гражданином Республики Абхазия приобретенного в установленном порядке в собственность гражданского оружия;

30) разрешение на хранение спортивного оружия – документ установленного образца, выдаваемый Уполномоченным государственным органом указанной в пункте 19 настоящей статьи организации, обладающей действительной лицензией на приобретение спортивного оружия, разрешающий хранение и использование в соответствии с уставной деятельностью приобретенного в установленном порядке в собственность спортивного оружия;

31) Уполномоченный государственный орган – центральный орган государственного управления Республики Абхазия, осуществляющий функции по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области оборота оружия.

К оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием (далее – «конструктивно сходные с оружием изделия»).

Статья 3. Законодательство Республики Абхазия об оружии

1. Законодательство Республики Абхазия об оружии состоит из настоящего Закона и издаваемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Республики Абхазия.

2. Иными законами Республики Абхазия может устанавливаться порядок хранения, ношения и применения служебного оружия должностными лицами государственных органов, работниками юридических лиц, иными лицами, которым законодательством Республики Абхазия разрешено хранение, ношение и применение указанного оружия, а также порядок хранения, ношения и применения оружия резервистами действующего резерва Вооруженных Сил Республики Абхазия.

3. Деятельность по торговле оружием, патронами к нему и боеприпасами, производству оружия осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия о лицензировании отдельных видов деятельности.

4. Ввоз оружия на территорию Республики Абхазия и вывоз его из Республики Абхазия осуществляется в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Абхазия, если иное не установлено законами Республики Абхазия.

Глава 2. Классификация оружия

Статья 4. Виды оружия

Оружие в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам подразделяется на:

1)гражданское;

2)служебное;

3)боевое ручное стрелковое и холодное.

Статья 5. Гражданское оружие

1. К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами Республики Абхазия в целях самообороны, для занятий спортом и охоты, а также в культурных и образовательных целях.

2. Гражданское огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина (барабана) не более 17 патронов.

3. Гражданское оружие подразделяется на:

1) оружие самообороны:

– огнестрельное короткоствольное оружие с нарезным стволом (пистолеты и револьверы) с патронами к нему;

– огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами к нему, в том числе с патронами травматического действия;

– огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство) с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия;

– газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами;

– электрошоковые устройства и искровые разрядники;

2) спортивное оружие:

– огнестрельное оружие с нарезным стволом с патронами к нему;

– огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами к нему;

– холодное клинковое оружие;

– метательное оружие;

– пневматическое оружие с дульной энергией свыше 3 Дж;

3) охотничье оружие:

– огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом и патронами к нему;

– огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами к нему;

– огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное), в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами, оружие и патроны к нему;

– пневматическое оружие;

– холодное клинковое оружие;

– метательное оружие;

4) сигнальное оружие;

5) холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с абхазской национальной одеждой (кавказская шашка, кинжал, охотничий нож);

6) оружие, используемое в культурных и образовательных целях:

– оружие, имеющее культурную ценность;

– старинное (антикварное) оружие;

– списанное оружие.

4. Гражданину Республики Абхазия, не являющемуся резервистом действующего резерва Вооруженных Сил Республики Абхазия, запрещается владение автоматом, автоматической винтовкой, пулеметом и иным боевым ручным стрелковым оружием.

Статья 6. Служебное оружие

1. К служебному оружию относится оружие, предназначенное для использования должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательством Республики Абхазия разрешено хранение, ношение и применение указанного служебного оружия для исполнения возложенных на них законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции, исполнения иных установленных законом обязанностей, а также в целях самообороны.

2. К служебному оружию относится:

– огнестрельное нарезное короткоствольное оружие (пистолеты и револьверы) с патронами к нему;

– огнестрельное нарезное длинноствольное оружие с патронами к нему (в том числе автомат, автоматическая винтовка);

– огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие с патронами к нему, в том числе с патронами травматического действия;

– огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство отечественного производства) с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия.

Статья 7. Боевое ручное стрелковое и холодное оружие

К боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое на вооружение Министерства обороны Республики Абхазия, Министерства внутренних дел Республики Абхазия, Службы государственной безопасности Республики Абхазия, Государственной службы охраны Республики Абхазия, специальных формирований и органов, создаваемых в военное время.

Глава 3. Оборот оружия

Статья 8. Ограничения, устанавливаемые на оборот оружия

1. На территории Республики Абхазия запрещается:

1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия:

– огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие предметы;

– огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом;

– метательного броскового оружия, кистеней, кастетов и других специально приспособленных для использования в качестве оружия предметов ударно-дробящего и метательного действия, за исключением спортивных снарядов и указанных предметов, имеющих культурную ценность и используемых в культурных и образовательных целях;

– патронов с пулями, или пуль, или метаемых снарядов к метательному стрелковому оружию бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего действия, а также патронов с дробовыми снарядами для газовых пистолетов и револьверов;

– оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании радиоактивного излучения и биологических факторов; оружия и иных предметов, поражающее действие которых основано на использовании электромагнитного, светового, теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения;

– газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими или отравляющими веществами;

– оружия и патронов к нему, имеющих технические характеристики, не соответствующие установленным в Республике Абхазия криминалистическим требованиям;

– электрошоковых устройств и искровых разрядников, имеющих выходные параметры, превышающие величины, установленные в соответствии с законодательством Республики Абхазия.

2) хранение или использование вне спортивных объектов или мест проведения спортивных мероприятий спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом, спортивного холодного клинкового и спортивного метательного оружия (за исключением разрешенного хранения спортивного оружия в порядке, установленном настоящим Законом);

3) ношение и перевозка в границах населенных пунктов оружия в заряженном или снаряженном состоянии, а также использование такого оружия в границах населенных пунктов вне помещений и участков местности, специально приспособленных для спортивной стрельбы;

4) установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для бесшумной стрельбы и прицелов (прицельных комплексов) ночного видения (за исключением прицелов для охоты), а также их продажа;

5) пересылка оружия и патронов к нему (перемещение оружия и патронов к нему в почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, автотранспорта, воздушного или другого вида транспорта, оказывающего услуги по перевозке пассажиров, багажа и грузов) при отсутствии разрешения Уполномоченного государственного органа на соответствующую перевозку;

6) ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных и массовых торжественных мероприятий (за исключением холодного клинкового оружия (кавказская шашка и кинжал), предназначенного для ношения с абхазской национальной одеждой, в случае облачения лица в указанную форму одежды при проведении массовых публичных и торжественных мероприятий);

7) ношение огнестрельного или метательного стрелкового оружия в состоянии опьянения;

8) ношение оружия на территориях учреждений здравоохранения, объектов, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания (паломничества), образовательных организаций (за исключением образовательных организаций, уставные цели и задачи которых предусматривают использование оружия), за исключением случаев ношения такого оружия лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством охрану указанных учреждений, объектов и организаций; 9) ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного оружия, холодного оружия и метательного стрелкового оружия, за исключением случаев перевозки или транспортирования указанного оружия;

10) продажа или передача огнестрельного оружия и патронов к нему лицам, не обладающим правом на приобретение оружия, разрешением на хранение или ношение оружия (за исключением продажи или передачи патронов к огнестрельному гладкоствольному охотничьему оружию, патронов травматического, газового, светозвукового действия, сигнальных и охолощенных патронов, патронов к спортивному оружию с ненарезным стволом);

11) хранение патронов к гражданскому оружию – короткоствольному оружию с нарезным стволом или длинноствольному оружию с нарезным стволом лицами, не владеющими на законном основании таким гражданским оружием;

12) уничтожение оружия, имеющего культурную ценность, либо приведение его в негодность посредством применения методов и технологий, разрушающих его конструкцию или художественное оформление.

2. Порядок оборота служебного оружия (патронов к нему), боевого ручного стрелкового (боеприпасов и патронов к нему) и холодного оружия определяется Кабинетом Министров Республики Абхазия, если иное не установлено законами Республики Абхазия.

Статья 9. Сертификация оружия и патронов к нему

1. Обязательной сертификации подлежат все производимые на территории Республики Абхазия модели оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходные с оружием изделия.

2. Сертификация производимого на территории Республики Абхазия оружия и патронов к нему, а также конструктивно сходных с оружием изделий осуществляется в порядке, установленном центральным органом государственного управления Республики Абхазия, осуществляющим регулирование и реализацию государственной политики в области стандартизации, потребительского и технического надзора, по согласованию с Уполномоченным государственным органом.

3. Средства, полученные за сертификацию производимого на территории Республики Абхазия оружия и патронов, подлежат зачислению в республиканский бюджет.

Статья 10. Компетенция Кабинета Министров Республики Абхазия в области оборота оружия

Кабинет Министров Республики Абхазия:

1) реализует основные направления государственной политики в области оборота оружия;

2) утверждает правила оборота гражданского оружия и патронов к нему;

3) утверждает порядок выдачи предусмотренных настоящим Законом лицензии на приобретение гражданского оружия и лицензии на приобретение спортивного оружия;

4) утверждает порядок выдачи предусмотренных настоящим Законом разрешения на хранение оружия, разрешения на ношение оружия, разрешения на хранение спортивного оружия;

4) утверждает формы бланков лицензии на приобретение гражданского оружия и лицензии на приобретение спортивного оружия, разрешения на хранение оружия, разрешения на ношение оружия, разрешения на хранение спортивного оружия;

5) утверждает требования к условиям хранения различных видов гражданского оружия и патронов к нему;

6) утверждает правила учета, перевозки, транспортирования, коллекционирования и экспонирования, списания и уничтожения оружия, если иное не установлено законами Республики Абхазия;

7) утверждает порядок ввоза оружия (патронов к нему и боеприпасов) на территорию Республики Абхазия и вывоз его из Республики Абхазия, если иное не установлено законами Республики Абхазия;

8) утверждает порядок оборота служебного оружия (патронов к нему), боевого ручного стрелкового (боеприпасов и патронов к нему) и холодного оружия, если иное не установлено законами Республики Абхазия; 9) устанавливает порядок производства оружия и патронов к нему, выдачи лицензии на производство оружия и патронов к нему;

10) утверждает правила безопасного обращения с оружием, порядок проверки знания правил безопасного обращения с оружием;

11) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим Законом и иным законодательством Республики Абхазия в области оружия.

Статья 11. Компетенция Уполномоченного государственного органа

1. Министерство внутренних дел Республики Абхазия является уполномоченным центральным органом государственного управления Республики Абхазия, осуществляющим функции по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области оборота оружия (по тексту настоящего Закона – Уполномоченный государственный орган).

2. Министерство внутренних дел Республики Абхазия:

1) контролирует соблюдение законодательства в области оборота оружия;

2) осуществляет учет гражданского оружия;

3) утверждает криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему;

4) выдает в установленном порядке лицензии на приобретение гражданского оружия и лицензии на приобретение спортивного оружия, разрешения на хранение оружия, разрешения на ношение оружия, разрешения на хранение спортивного оружия;

5) регистрирует приобретенное гражданином гражданское оружие, приобретенное спортивной организацией спортивное оружие;

6) дает разрешение на осуществление пересылки оружия и патронов к нему;

7) устанавливает порядок организации проведения контрольного отстрела из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом, технические требования к контрольному отстрелу из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом и требования к учету пуль и гильз;

8) дает разрешение на изготовление гражданами Республики Абхазия холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с абхазской национальной одеждой (кавказская шашка, кинжал, охотничий нож);

9) в установленных настоящим Законом случаях аннулирует лицензии и разрешения, предусмотренные настоящим Законом, осуществляет изъятие оружия и патронов к нему;

10) утверждает порядок создания и осуществление ведения Государственного реестра гражданского и служебного оружия, владение которым осуществляют субъекты, обладающие правом на приобретение оружия;

11) осуществляет иные полномочия, возложенные на него настоящим Законом и иным законодательством Республики Абхазия.

Глава 4. Выдача лицензий и разрешений в области оборота оружия.

Статья 12. Субъекты, обладающие правом на приобретение оружия

1. Право на приобретение гражданского оружия на территории Республики Абхазия имеют:

1) граждане Республики Абхазия;

2) организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия в качестве юридических лиц, основным видом уставной деятельности которых является деятельность в сфере физической культуры и спорта, связанного с использованием спортивного оружия, или в сфере оказания услуг по обучению граждан обращению с оружием, по проведению тренировочных стрельб;

3) организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия в качестве юридических лиц, или физические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие действительными выданными в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия о лицензировании отдельных видов деятельности, лицензиями на осуществление деятельности по торговле оружием, патронами к нему и боеприпасами, производству оружия;

4) организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия в качестве юридических лиц, осуществляющие виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

6) граждане Республики Абхазия и организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия качестве юридических лиц, занимающиеся коллекционированием или экспонированием оружия;

7) организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия в качестве юридических лиц, или физические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие действительными выданными в установленном порядке лицензиями на ввоз гражданского оружия на территорию Республики Абхазия и вывоз его из Республики Абхазия, для удовлетворения нужд субъектов, указанных в пунктах 1 – 6 части 1 настоящей статьи.

2. Право на приобретение служебного оружия на территории Республики Абхазия имеют:

1) государственные органы и организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия в качестве юридических лиц, должностным лицам или работникам которых законодательством Республики Абхазия разрешено хранение, ношение и применение указанного служебного оружия для исполнения возложенных на них законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции, исполнения иных установленных законом обязанностей, а также в целях самообороны;

2) организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия в качестве юридических лиц, основным видом уставной деятельности которых является осуществление частной охранной деятельности в соответствии с законодательством Республики Абхазия о частной охранной деятельности;

3) организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия в качестве юридических лиц, или физические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие действительными выданными в установленном порядке лицензиями на ввоз служебного оружия на территорию Республики Абхазия и вывоз его из Республики Абхазия, для удовлетворения нужд субъектов, указанных в пункте 1 и пункте 2 части 2 настоящей статьи.

3. Право на приобретение боевого ручного стрелкового и холодного оружия на территории Республики Абхазия имеют:

1) Министерство обороны Республики Абхазия, Министерство внутренних дел Республики Абхазия, Служба государственной безопасности Республики Абхазия, Государственная служба охраны Республики Абхазия, специальные формирования и органы, создаваемые в военное время;

2) резервисты действующего резерва Вооруженных Сил Республики Абхазия в порядке, установленном Законом Республики Абхазия от 31 июля 2006 года №1427-с-XIV «О резерве Вооруженных Сил Республики Абхазия» и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;

3) организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия в качестве юридических лиц, или физические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Абхазия в качестве индивидуальных предпринимателей, обладающие действительными выданными в установленном порядке лицензиями на ввоз боевого ручного стрелкового и холодного оружия на территорию Республики Абхазия и вывоз его из Республики Абхазия, выполняющие государственный заказ на приобретение боевого ручного стрелкового и холодного оружия для удовлетворения нужд субъектов, указанных в пункте 1 и пункте 2 части 3 настоящей статьи;

4) образовательные организации, учрежденные и подведомственные государственными органами Республики Абхазия, указанными в пункте 1 части 3 настоящей статьи Закона (подведомственные образовательные организации).

4. Приобретение оружия не указанными в настоящей статье субъектами запрещается, если иное не установлено законами Республики Абхазия.

Статья 13. Установление возрастного ценза для реализации гражданами права на приобретение гражданского оружия

1. Право приобретения гражданского оружия имеют граждане Республики Абхазия по достижении восемнадцатилетнего возраста при условии их дееспособности.

2. Запрещается приобретение гражданского оружия лицами, признанными в установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными.

3. По достижении гражданином Республики Абхазия восемнадцатилетнего возраста гражданин Республики Абхазия имеет право на приобретение с целью хранения гражданского оружия, указанного в части 3 статьи 5 настоящего Закона, за исключением:

– огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом (пистолеты и револьверы) и длинноствольного оружия с нарезным стволом, патронов к нему;

– огнестрельного комбинированного (нарезное и гладкоствольное) оружия, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами;

– холодного клинкового оружия (за исключением холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с абхазской национальной одеждой – кавказская шашка, кинжал, охотничий нож).

4. По достижении гражданином Республики Абхазия двадцати одного года гражданин Республики Абхазия имеет право на приобретение с целью хранения огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом или огнестрельного комбинированного (нарезное и гладкоствольное) оружия, в том числе со сменными и вкладными нарезными стволами.

5. Правом на приобретение огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом (пистолеты и револьверы) и патронов к нему обладают граждане Республики Абхазия по достижении двадцатисемилетнего возраста.

Статья 14. Лицензия на приобретение гражданского оружия

1. Реализация гражданином права на приобретение гражданского оружия осуществляется при условии предварительного получения в установленном порядке лицензии на приобретение гражданского оружия.

2. Приобретение в собственность гражданского оружия осуществляется на основании действительной лицензии на приобретение гражданского оружия.

3. Лицензия на приобретение гражданского оружия выдается Уполномоченным государственным органом по заявлению гражданина (далее также – заявитель) при условии:

1) наличие у заявителя гражданства Республики Абхазия;

2) наличие у заявителя постоянного места жительства на территории Республики Абхазия;

3) соответствие заявителя требованиям, установленным статьей 13 настоящего Закона.

4. Для получения лицензии на приобретение гражданского оружия заявитель обязан предоставить в Уполномоченный государственный орган:

а) заявление по форме, утвержденной Уполномоченным государственным органом, с указанием вида (видов) оружия, планируемого к приобретению гражданином;

б) копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

в) копию документа о прохождении заявителем соответствующей проверки знания правил безопасного обращения с оружием (для приобретения огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом (пистолеты и револьверы) и длинноствольного оружия с нарезным стволом);

г) медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием, выданное государственным учреждением здравоохранения; медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов (выданное не более чем за пять календарных дней до обращения с указанным в подпункте «а» части 4 настоящей статьи заявлением);

д) копию охотничьего билета, выданного общественным объединением охотников (для приобретения охотничьего оружия);

е) копию документа, подтверждающего оказание заявителю услуг по обучению обращения с оружием, по проведению тренировочных стрельб или участие (членство) в организации, основным видом уставной деятельности которых является деятельность в сфере физической культуры и спорта, связанного с использованием спортивного оружия (для приобретения спортивного оружия);

ж) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за предоставление лицензии на приобретение гражданского оружия.

5. Копии документов, указанных в части 4 настоящей статьи, должны быть нотариально заверены или предоставлены с предъявлением оригиналов. Заявление о предоставлении лицензии на приобретение гражданского оружия рассматривается Уполномоченным государственным органом в срок не более пяти рабочих дней.

6. Срок действия лицензии на приобретение гражданского оружия составляет десять лет.

7. По истечении установленного срока действия лицензии на приобретение гражданского оружия, продление срока действия лицензии на приобретение гражданского оружия осуществляется Уполномоченным государственным органом по заявлению гражданина при повторном предоставлении документов, указанных в части 4 настоящей статьи Закона, за исключением документа, указанного в подпункте «в» части 4 настоящей статьи Закона.

8. В случае если по истечении трех месяцев от даты окончания срока действия лицензии на приобретение гражданского оружия гражданин не обратился в Уполномоченный государственный орган с заявлением о повторной выдаче лицензии на приобретение гражданского оружия, ранее приобретенное гражданское оружие подлежит добровольной безвозмездной сдаче в Уполномоченный государственный орган на ответственное хранение сроком до шести месяцев.

При повторном получении лицензии на приобретение гражданского оружия сданное гражданское оружие подлежит возвращению гражданину – владельцу оружия.

В случае если лицом нарушено требование о добровольной сдаче на ответственное хранение гражданского оружия или лицом в установленный срок не получена лицензия на приобретение гражданского оружия к данному лицу применяется установленная законодательством мера ответственности.

9. Лица, впервые обращающиеся за получением лицензии на приобретение гражданского оружия, обязаны пройти в установленном порядке проверку знания правил безопасного обращения с оружием.

10. Запрещается предоставление лицензии на приобретение гражданского оружия лицам:

– не соответствующим установленным настоящим Законом требованиям;

– состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма или наркомании;

– отбывающим наказание за совершенное преступление;

– имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно, либо имеющим снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия, преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности, преступление против мира и безопасности человечества;

– лишенным по решению суда права на осуществление охоты или на приобретение, хранение и ношение оружия;

– повторно привлеченным в течение года к административной ответственности за совершение административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность или установленный порядок управления, административного правонарушения, связанного с нарушением правил охоты, либо административного правонарушения в области оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры, за исключением административных правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ до окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

11. Порядок выдачи лицензии на приобретение гражданского оружия устанавливается Кабинетом Министров Республики Абхазия.

12. Перечень заболеваний, при наличии которых противопоказано владение оружием, утверждает центральный орган государственного управления в области здравоохранения.

13. Приобретенное гражданином гражданское оружие подлежит регистрации в Уполномоченном государственном органе в течение пяти рабочих дней со дня его приобретения. При регистрации оружия Уполномоченным государственным органом в течение трех рабочих дней от даты обращения гражданина выдается разрешение на хранение или разрешение на ношение оружия сроком на десять лет (но не более остаточного срока действия лицензии на приобретение гражданского оружия).

14. Не требуется наличие лицензии на приобретение следующего гражданского оружия:

– огнестрельное оружие ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство) с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия;

– газовое оружие: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами;

– электрошоковые устройства и искровые разрядники;

– пневматическое оружие с дульной энергией до 10 Джоулей;

– сигнальное оружие;

– холодное клинковое оружие, предназначенное для ношения с абхазской национальной одеждой (кавказская шашка, кинжал, охотничий нож);

– оружие, используемое в культурных и образовательных целях.

Статья 15. Лицензия на приобретение спортивного оружия

1. Реализация организациями, указанными в пункте 2 части 1 статьи 12 настоящего Закона, права на приобретение спортивного оружия осуществляется при условии предварительного получения в установленном порядке лицензии на приобретение гражданского (спортивного) оружия.

2. Лицензия на приобретение спортивного оружия выдается Уполномоченным государственным органом по заявлению указанной в части 1 настоящей статьи организации (далее также – заявитель) при условии:

1) если заявитель зарегистрирован в соответствии с законодательством Республики Абхазия в качестве юридического лица;

2) наличие у заявителя соответствующих установленным требованиям помещений, зданий, сооружений и иных объектов, необходимых для осуществления деятельности в сфере физической культуры и спорта, связанного с использованием спортивного оружия, в сфере оказания услуг по обучению обращения с оружием, по проведению тренировочных стрельб.

3. Для получения лицензии на приобретение спортивного оружия заявитель обязан предоставить в Уполномоченный государственный орган:

а) заявление по форме, утвержденной Уполномоченным государственным органом, с указанием вида (видов) и количества оружия, планируемого к приобретению;

б) копию документа, удостоверяющего личность единоличного исполнительного органа заявителя;

в) копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о государственной регистрации юридического лица и документа, свидетельствующего о постановке на налоговый учет;

г) копии документов, подтверждающих наличие у заявителя помещений, зданий, сооружений и иных объектов, необходимых для осуществления соответствующей деятельности;

д) копию документа о прохождении работниками юридического лица, непосредственно оказывающим услуги по обучению граждан спортивной стрельбе, соответствующей проверки знания правил безопасного обращения с оружием, в том числе за пределами Республики Абхазия, либо наличие спортивного звания «мастер спорта» по виду спорта «стрельба» или «кандидат в мастера спорта» по виду спорта «стрельба»;

е) документ, подтверждающий оплату государственной пошлины за предоставление лицензии на приобретение гражданского оружия.

4. Копии документов, указанных в части 3 настоящей статьи, должны быть нотариально заверены или предоставлены с предъявлением оригиналов. Заявление о предоставлении лицензии на приобретение спортивного оружия рассматривается Уполномоченным государственным органом в срок не более десяти рабочих дней.

5. Срок действия лицензии на приобретение спортивного оружия составляет десять лет.

6. По истечении установленного срока действия лицензии на приобретение спортивного оружия продление срока действия лицензии на приобретение спортивного оружия осуществляется Уполномоченным государственным органом при повторном предоставлении документов, указанных в части 3 настоящей статьи Закона.

7. В случае если по истечении трех месяцев от даты окончания срока действия лицензии на приобретение спортивного оружия заявитель не обратился в Уполномоченный государственный орган с заявлением о повторной выдаче лицензии на приобретение спортивного оружия, ранее приобретенное спортивное оружие подлежит добровольной безвозмездной сдаче в Уполномоченный государственный орган на ответственное хранение сроком до шести месяцев.

При повторном получении лицензии на приобретение спортивного оружия сданное оружие подлежит возвращению организации – владельцу оружия.

В случае если организацией нарушено требование о добровольной сдаче на ответственное хранение спортивного оружия или в установленный срок не получена лицензия на приобретение спортивного оружия к данной организации и должностным лицам организации применяется установленная законодательством мера ответственности.

8. Порядок выдачи лицензии на приобретение спортивного оружия устанавливается Кабинетом Министров Республики Абхазия.

9. Приобретенное организацией спортивное оружие подлежит регистрации в Уполномоченном государственном органе в пятидневный срок со дня его приобретения. При регистрации оружия Уполномоченным государственным органом выдается разрешение на хранение спортивного оружия сроком на десять лет (но не более остаточного срока действия лицензии на приобретение спортивного оружия).

10. Указанные в части 1 настоящей статьи организации вправе в установленном порядке также приобретать гражданское стрелковое оружие, указанное в пункте 1 и в пункте 3 части 3 статьи 5 настоящего Закона, в случае предоставления услуг по обучению граждан обращению с гражданским оружием, по проведению тренировочных стрельб. При этом запрещается последующее отчуждение или передача данного оружия третьим лицам (за исключением передачи гражданам оружия в момент проведения обучающих занятий, тренировок по стрельбе).

Статья 16. Хранение гражданского оружия и патронов к нему

1. Хранение гражданского оружия и патронов к нему разрешается лицам, указанным в части 1 статьи 12 настоящего Закона, получившим в установленном порядке разрешение на хранение оружия.

2. Хранение гражданского спортивного оружия и патронов к нему разрешается лицам, указанным в подпункте 2 части 1 статьи 12 настоящего Закона, и гражданам Республики Абхазия, являющимся участниками (членами) организации, основным видом уставной деятельности которых является деятельность в сфере физической культуры и спорта, связанного с использованием спортивного оружия или спортивных стрелковых обществ и стрелковых клубов. Указанные организации осуществляют хранение гражданского спортивного оружия по месту нахождения спортивных стрелковых объектов.

3. Запрещается хранение и использование незарегистрированного гражданского оружия. Найденное гражданское оружие подлежит немедленной сдаче в Уполномоченный государственный орган.

4. Общее количество находящегося в собственности гражданина Республики Абхазия гражданского огнестрельного оружия не должно превышать пять единиц, относящихся к одной категории, за исключением случаев, когда перечисленные виды оружия являются объектом коллекционирования.

5. Требования к условиям хранения различных видов гражданского оружия и патронов к нему определяются Кабинетом Министров Республики Абхазия.

6. Принадлежащие гражданам Республики Абхазия оружие и патроны к нему, а также инициирующие и воспламеняющиеся вещества и материалы (порох, капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию должны храниться по месту их жительства с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц.

7. Лицо, обладающее разрешением на хранение оружия, вправе:

– осуществлять хранение оружия по месту жительства;

– осуществлять перевозку оружия в незаряженном или неснаряженном состоянии с помещением оружия в специальный оружейный чемодан, футляр или тому подобный предмет в случае перевозки оружия с целью ремонта оружия, учета или сдачи в Уполномоченный государственный орган, отчуждения оружия в порядке, установленном настоящим Законом;

– ношение охотничьего и холодного оружия в местах охоты или на пути следования к месту охоты, ношение спортивного оружия в спортивных стрелковых объектах или на пути следования к спортивным стрелковым объектам.

8. Лицу, обладающему разрешением на хранение оружия, запрещается ношение оружия, за исключением случаев, указанных в абзаце 2 и абзаце 3 части 7 настоящей статьи.

9. Граждане, являющиеся членами спортивных стрелковых обществ и клубов, могут хранить принадлежащее им спортивное оружие и патроны к нему по месту жительства и на спортивных стрелковых объектах по месту проведения тренировочных стрельб и соревнований.

10. Уполномоченный государственный орган вправе проверять условия хранения зарегистрированного оружия в порядке, установленном законами Республики Абхазия.

Статья 17. Ношение гражданского оружия самообороны, условия применения гражданского оружия самообороны гражданами Республики Абхазия

1. Ношение оружия – нахождение оружия в одежде или непосредственно на теле гражданина.

2. Для целей самообороны граждане Республики Абхазия имеют право на ношение гражданского оружия, указанного в пункте 1 части 3 статьи 5 настоящего Закона, при соблюдении требований, установленных настоящим Законом и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов.

2. Ношение гражданами Республики Абхазия гражданского оружия самообороны может осуществляться исключительно при наличии выданного в установленном порядке действующего разрешения на ношение гражданского оружия самообороны.

3. Не требуется получение разрешения на ношение:

– огнестрельного оружия ограниченного поражения (пистолет, револьвер, огнестрельное бесствольное устройство) с патронами травматического действия, патронами газового действия и патронами светозвукового действия;

– газового оружия: газовые пистолеты и револьверы, в том числе патроны к ним, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами;

– электрошоковых устройств и искровых разрядников.

4. Запрещается ношение огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия.

5. Ношение огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом (пистолеты и револьверы) осуществляется исключительно при получении в установленном порядке разрешения на ношение названного оружия.

6. Правом на получение разрешения на ношение огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом (пистолеты и револьверы) обладают граждане Республики Абхазия при достижении двадцатисемилетнего возраста и наличии лицензии на приобретение гражданского оружия.

7. Ношение огнестрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом (пистолеты и револьверы) разрешается исключительно:

– в кобуре;

– без досылки патрона в патронник;

– скрытно (любая демонстрация оружия без необходимости его применения не допускается).

8. Ношение охотничьего оружия разрешается для целей охоты в местах, не запрещенных для охоты. Запрещается ношение охотничьего оружия в городах и запрещенных для охоты местах.

9. Ношение холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с абхазской национальной одеждой (кавказская шашка, кинжал, охотничий нож) разрешается на культурно-массовых мероприятиях, а также на семейных торжествах и проведении национальных обрядов.

10. Граждане Республики Абхазия могут применять имеющееся у них на законных основаниях гражданское оружие исключительно для защиты жизни, здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. Применению оружия должно предшествовать четко выраженное предупреждение об этом лица, против которого применяется оружие, за исключением случаев, когда промедление в применении оружия создает непосредственную опасность для жизни людей или может повлечь за собой иные тяжкие последствия. При этом применение оружия в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости не должно причинить вред третьим лицам.

11. Запрещается применять оружие в отношении лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен, за исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо группового нападения, женщин. О каждом случае применения оружия, повлекшем причинение вреда здоровью человека, владелец оружия обязан незамедлительно, но не позднее суток, сообщить в орган внутренних дел по месту применения оружия.

12. Запрещается обнажение оружия в случае, если отсутствуют основания для его применения, предусмотренные частью 10 настоящей статьи.

13. Запрещается использовать старинное (антикварное) оружие для поражения живой или иной цели, подачи сигналов, осуществления выстрела и иным способом, не связанным с хранением, коллекционированием, экспонированием указанного оружия.

14. Запрещается использовать оружие, имеющее культурную ценность, для поражения живой или иной цели, подачи сигналов, осуществления выстрела и иным способом, не связанным с хранением, коллекционированием, экспонированием указанного оружия, за исключением случаев его ношения и имитации его использования вместе с историческими костюмами во время проведения историко-культурных либо иных публичных мероприятий.

15. Правила использования спортивного и охотничьего оружия устанавливаются законодательством Республики Абхазия.

Статья 18. Контрольный отстрел из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом 1. Из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом проводится контрольный отстрел для формирования государственной пулегильзотеки.

2. Контрольному отстрелу подлежит гражданское и служебное огнестрельное оружие с нарезным стволом, приобретенное субъектом или предоставленное субъекту, обладающим правом на приобретение соответствующего оружия, перед регистрацией оружия и оформлением разрешения на хранение или ношение оружия (в том числе с целью использования оружия на спортивном объекте).

3. Контрольный отстрел из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом проводится Уполномоченным государственным органом. Также контрольный отстрел из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом перед его реализацией проводится субъектом, осуществляющим торговлю оружием, с предоставлением отстреленной пули и гильзы Уполномоченному государственному органу.

4. Уполномоченный государственный орган устанавливает порядок организации проведения контрольного отстрела из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом, технические требования к контрольному отстрелу из гражданского и служебного огнестрельного оружия с нарезным стволом и требования к учету пуль и гильз, передаваемых в Уполномоченный государственный орган.

Статья 19. Учет, перевозка, транспортирование, списание и уничтожение, коллекционирование и экспонирование оружия

Правила учета, перевозки, транспортирования, коллекционирования и экспонирования, списания и уничтожения оружия устанавливаются Кабинетом Министров Республики Абхазия, если иное не установлено законами Республики Абхазия.

Статья 20. Особенности оборота оружия, закрепленного за гражданами Республики Абхазия из числа резервистов действующего резерва Вооруженных Сил Республики Абхазия

Особенности оборота оружия, закрепленного за гражданами Республики Абхазия из числа резервистов действующего резерва Вооруженных Сил Республики Абхазия, регулируются Законом Республики Абхазия от 31 июля 2006 года № 1427-с-XIV «О резерве Вооруженных Сил Республики Абхазия».

Статья 21. Производство оружия и патронов к нему

1. Производство оружия и патронов к нему на территории Республики Абхазия осуществляется республиканскими унитарными предприятиями или акционерными обществами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Абхазия, не менее 51 % уставного капитала которых принадлежит Республике Абхазия.

2. Производство оружия и патронов к нему осуществляется при наличии лицензии на производство оружия и патронов к нему, выданной в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия.

3. Производители оружия и патронов к нему обязаны обеспечивать безопасность производства, контроль за производством, соответствующее качество выпускаемой продукции и ее сохранность. Каждая единица изготовленного оружия (за исключением механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами) должна иметь индивидуальный номер.

4. Кабинет Министров Республики Абхазия устанавливает порядок производства оружия и патронов.

5. Граждане Республики Абхазия, являющиеся владельцами охотничьего оружия, при наличии разрешения на хранение данного оружия вправе для личного использования производить самостоятельное снаряжение патронов к указанному оружию. Ремонт и замена комплектующих деталей огнестрельного оружия, за исключением основных частей огнестрельного оружия, могут производиться владельцем этого оружия самостоятельно.

6. Снаряжение патронов и иных боеприпасов к спортивному оружию для проведения тренировок и соревнований может производиться самостоятельно работниками организаций, указанных в пункте 2 части 1 статьи 12 настоящего Закона.

7. Граждане Республики Абхазия вправе осуществлять изготовление холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с абхазской национальной одеждой (кавказская шашка, кинжал, охотничий нож), предварительно осуществив письменное уведомление Уполномоченного государственного органа об осуществлении деятельности по изготовлению холодного клинкового оружия с предоставлением сведений, установленных Уполномоченным государственным органом.

Статья 22. Ввоз на территорию Республики Абхазия и вывоз из Республики Абхазия оружия, патронов к нему и боеприпасов

1. Ввоз на территорию Республики Абхазия и вывоз из Республики Абхазия оружия, патронов к нему и боеприпасов осуществляются в порядке, установленном Кабинетом Министров Республики Абхазия, если иное не установлено законами Республики Абхазия.

2. Запрещаются ввоз на территорию Республики Абхазия и использование на территории Республики Абхазия всех видов, типов и моделей оружия иностранными гражданами в целях обеспечения личной безопасности, защиты жизни и здоровья других граждан, их собственности, сопровождения грузов, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Абхазия или настоящим Законом.

3. Ввоз на территорию Республики Абхазия, вывоз с территории Республики Абхазия и использование на территории Республики Абхазия иностранными государствами (компетентными государственными органами иностранных государств) всех видов, типов и моделей оружия, боеприпасов и патронов к нему для обеспечения безопасности Республики Абхазия, региональной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, реализуемые во исполнение международных договоров Республики Абхазия, осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующим международными договорами Республики Абхазия.

4. Нарушение иностранными гражданами сроков вывоза оружия из Республики Абхазия, а также порядка его ввоза на территорию Республики Абхазия и использования на территории Республики Абхазия влечет ответственность, предусмотренную законодательством Республики Абхазия.

Статья 23. Торговля оружием и патронами к нему

1. Торговля оружием и патронами к нему может осуществляться субъектами, получившими в установленном порядке лицензию на торговлю оружием и патронами к нему.

2. Субъекты, имеющие право осуществлять торговлю оружием и патронами к нему, обязаны:

– иметь на продаваемое оружие сертификаты соответствия или иные документы, удостоверяющие соответствие оружия требованиям технических регламентов, документам по стандартизации;

– требовать от покупателя гражданского оружия предъявления документа, удостоверяющего личность, и лицензии на приобретение данного вида оружия (за исключением оружия, на приобретение которого лицензия не требуется);

– обеспечивать учет приобретаемого и продаваемого оружия, а также хранение учетной документации в течение десяти лет;

– в порядке, установленном Уполномоченным государственным органом, представлять ежемесячно сведения о проданном оружии и патронах к нему, об их покупателях;

– обеспечивать сохранность оружия и безопасность его хранения;

– представлять в государственную пулегильзотеку пули и гильзы, отстрелянные из продаваемого нарезного оружия, в порядке, предусмотренном статьей 18 настоящего Закона.

3. Торговля оружием и патронами к нему должна осуществляться в стационарных торговых объектах. Запрещается совмещать продажу в одном торговом зале оружия, патронов к нему и иных видов товаров, за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию.

4. Не подлежит продаже гражданское оружие, не имеющее сертификата соответствия, номера и клейма, либо не сертифицированные патроны к нему.

Статья 24. Продажа или передача оружия гражданами Республики Абхазия

1. Граждане Республики Абхазия, обладающие на законном основании правом собственности на оружие, вправе совершать возмездные и безвозмездные сделки по отчуждению принадлежащего им оружия на основании соответствующего договора (купли-продажи, дарения, мены, иного вида договора) при условии соблюдения следующих требований:

– совершение данной сделки исключительно в письменной форме;

– удостоверение данной сделки у государственного нотариуса Республики Абхазия;

– наличие у лица, в пользу которого осуществляется отчуждение оружия, лицензии на приобретение соответствующего оружия или лицензии на торговлю оружием.

2. Лицо, в пользу которого осуществлено отчуждение оружия, обязано в установленном настоящим Законом порядке обратиться в Уполномоченный государственный орган за выдачей разрешения на хранение или ношение гражданского оружия.

3. В случае смерти собственника гражданского оружия до решения вопроса о наследовании имущества и получения наследником лицензии на приобретение гражданского оружия указанное оружие в срок не более пятнадцати календарных дней подлежит сдаче в Уполномоченный государственный орган на ответственное хранение.

Статья 25. Наградное оружие

1. Наградное оружие – гражданское, боевое короткоствольное ручное стрелковое и холодное оружие, полученное гражданами Республики Абхазия или иностранными гражданами в качестве награды на основании правового акта Президента Республики Абхазия или Кабинета Министров Республики Абхазия, наградных документов глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств.

2. За образцовое исполнение обязанностей, заслуги и достигнутые высокие результаты в службе оружием может быть награжден служащий Министерства обороны Республики Абхазия, Министерства внутренних дел Республики Абхазия, Службы государственной безопасности Республики Абхазия, Государственной службы охраны Республики Абхазия, органов прокуратуры Республики Абхазия, специальных формирований и органов, создаваемых в военное время, на основании приказа руководителя соответствующего государственного органа.

3. Основания и порядок награждения оружием гражданина Республики Абхазия (в том числе служащего государственного органа, указанного в части 2 настоящей статьи) и иностранного гражданина устанавливаются Президентом Республики Абхазия.

4. Разрешение на хранение или разрешение на ношение наградного оружия гражданином Республики Абхазия выдается Уполномоченным государственным органом. Для получения указанного разрешения гражданин Республики Абхазия обязан в течение тридцати календарных дней от даты награждения оружием предоставить в Уполномоченный государственный орган:

– документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Абхазия;

– медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению оружием, выданное государственным учреждением здравоохранения;

– документ, подтверждающий награждение гражданина Республики Абхазия оружием.

Предоставление иных документов и сведений не требуется.

Разрешение на хранение или разрешение на ношение наградного оружия выдается в течение пяти рабочих дней от даты предоставления требуемых документов и сведений и действует бессрочно.

5. Из наградного огнестрельного оружия с нарезным стволом проводится контрольный отстрел для формирования государственной пулегильзотеки.

6. Иностранному гражданину, получившему оружие в качестве награды, Уполномоченным государственным органом на основании обращения награжденного лица, осуществленного в течение тридцати календарных дней от даты награждения оружием, выдается разрешение на хранение, действующее бессрочно при представлении документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина Республики Абхазия, и документа, подтверждающего награждение иностранного гражданина оружием.

7. Выдача награжденному оружием лицу соответствующего разрешения на хранение или разрешения на ношение оружия осуществляется без взимания установленной государственной пошлины за выдачу соответствующего разрешения.

Статья 26. Аннулирование лицензии на приобретение оружия

1. Лицензия на приобретение оружия аннулируется Уполномоченным государственным органом в следующих случаях:

1) добровольный отказ владельца оружия от лицензии на приобретение оружия;

2) смерть физического лица – владельца оружия;

3) прекращение деятельности или реорганизация (в форме слияния, присоединения, разделения и выделения из состава юридического лица) юридического лица – владельца оружия;

4) признание физического лица – владельца оружием недееспособным или ограничено дееспособным;

5) систематическое (не менее двух раз в течение одного года) нарушение либо неисполнение владельцем оружия требований, предусмотренных настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Абхазия, регламентирующими оборот оружия;

6) возникновение предусмотренных настоящим Законом обстоятельств, исключающих возможность получения лицензии на приобретение оружия;

7) представление ложных сведений либо подложных документов, необходимых для получения лицензии на приобретение оружия;

8) конструктивная переделка владельцем оружия или патронов к нему, повлекшая изменение баллистических и других технических характеристик указанного оружия или патронов к нему;

9) вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии на приобретение оружия.

2. Решение Уполномоченного государственного органа об аннулировании лицензии на приобретение оружия может быть обжаловано в судебном порядке.

3. В случае аннулирования лицензии на приобретение оружия повторное обращение за получением лицензии на приобретение оружия возможно по истечении трех лет со дня ее аннулирования. В случае добровольного отказа от лицензии на приобретение оружия ограничительный срок для повторного обращения за ее получением не устанавливается.

4. При аннулировании лицензии на приобретение оружия выданное Уполномоченным государственным органом разрешение на хранение или разрешение на ношение оружия считаются аннулированными.

5. Лицо, лицензия на приобретение оружия которого аннулирована, обязан в течение пяти рабочих дней от даты аннулирования данной лицензии сдать принадлежащее ему оружие и патроны к нему, а также выданное разрешение на хранение или разрешение на ношение оружия в Уполномоченный государственный орган. В случае нарушения указанного срока Уполномоченный государственный орган изымает у данного лица указанное оружие (патроны к нему) и выданные разрешения.

6. Аннулирование лицензии по торговле оружием, патронами к нему и боеприпасами, производству оружия осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия о лицензировании отдельных видов деятельности.

Статья 27. Изъятие оружия и патронов к нему

1. Изъятие оружия и патронов к нему производится:

1) Уполномоченным государственным органом до принятия окончательного решения в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия в случае:

– отсутствия у субъекта требуемых в соответствии с настоящим Законом лицензионных и разрешительных документов на оружие;

– незаконного владения оружием;

– аннулирования предусмотренных настоящим Законом лицензионных и разрешительных документов на оружие;

– нарушения владельцем оружия установленных настоящим Законом и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Республики Абхазия правил передачи, приобретения, коллекционирования, экспонирования, регистрации, учета, хранения, ношения, перевозки, транспортирования и применения оружия;

– выявления самодельного или переделанного оружия и патронов к нему с измененными баллистическими и другими техническими характеристиками;

– смерти физического лица – владельца оружия (до решения вопроса о наследовании оружия наследниками); – ликвидации юридического лица;

– признания физического лица – владельца оружия недееспособным или ограниченно дееспособным;

– в других случаях, предусмотренных настоящим Законом и иным законодательством Республики Абхазия;

2) таможенными органами в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Абхазия;

3) государственными органами в отношении служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, работникам и служащим которых законодательством Республики Абхазия разрешено хранение, ношение и применение указанного оружия, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Абхазия;

4) государственными органами, на которые возложен надзор или контроль за соблюдением законодательства Республики Абхазия об охране окружающей среды, лесного фонда и лесов, не входящих в лесной фонд, животного мира и рыбных запасов, правил охоты и рыболовства, с целью пресечения нарушения названного законодательства Республики Абхазия, с передачей оружия и патронов к нему в Уполномоченный государственный орган;

5) в других случаях, предусмотренных настоящим Законом и иным законодательством Республики Абхазия.

2. Распоряжение изъятым оружием и патронами к нему осуществляется в соответствии с решением суда по уголовному делу, гражданскому делу, административному делу или делу об административном правонарушении либо иного уполномоченного осуществлять производство по делу об административном правонарушении органа.

3. Оружие и патроны к нему, изъятые в связи с аннулированием в установленном порядке лицензии и (или) разрешения, предусмотренных настоящим Законом, а также в связи с ликвидацией юридического лица, являющегося владельцем оружия и патронов к нему, находятся на хранении в Уполномоченном государственном органе до их отчуждения в порядке, установленном законодательством Республики Абхазия.

4. Оружие и патроны к нему, изъятые в связи со смертью физического лица – владельца (собственника) оружия, находятся на хранении в Уполномоченном государственном органе до решения вопроса о наследовании оружия и получении наследником лицензии на приобретение гражданского оружия, но не более одного года. По истечении одного года Уполномоченный государственный орган принимает установленные гражданским законодательством меры по принудительному отчуждению указанных оружия и патронов к нему.

5. Изъятые оружие и патроны к нему могут передаваться для хранения в Министерство обороны Республики Абхазия и Службу государственной безопасности Республики Абхазия.

6. Изъятие учтенного в Генеральном штабе Вооруженных Сил Республики Абхазия оружия резервиста действующего резерва Вооруженных Сил Республики Абхазия осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Абхазия от 31 июля 2006 года № 1427-с-XIV «О резерве Вооруженных Сил Республики Абхазия».

7. Изъятие неучтенного в Генеральном штабе Вооруженных Сил Республики Абхазия оружия резервиста осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Законом, если иными законами не установлено иное.

Статья 28. Заключительные положения

1.Настоящий Закон вступает в силу с 1 марта 2021 года.

2.Президенту Республики Абхазия, Кабинету Министров Республики Абхазия, Министерству внутренних дел Республики Абхазия и иным компетентным государственным органам Республики Абхазия привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение трех месяцев со дня его вступления в силу.

3.Гражданское, боевое короткоствольное ручное стрелковое и холодное оружие, полученное до вступления в силу настоящего Закона в соответствии с действовавшим законодательством Республики Абхазия:

1) служащими, работниками (в том числе пенсионерами и лицами, уволенными в запас (отставку) Министерства обороны Республики Абхазия, Министерства внутренних дел Республики Абхазия, Службы государственной безопасности Республики Абхазия, Государственной службы охраны Республики Абхазия, органов прокуратуры Республики Абхазия в качестве награды на основании правового акта Президента Республики Абхазия, Кабинета Министров Республики Абхазия, руководителей указанных государственных органов, и находящееся во владении награждённых лиц, признается находящимся в законном владении указанных лиц, не требующим получения лицензионных и разрешительных документов, указанных в настоящем Законе;

2) гражданами Республики Абхазия или иностранными гражданами в качестве награды на основании акта Президента Республики Абхазия, Кабинета Министров Республики Абхазия и находящееся во владении награждённых лиц, признается находящимся в законном владении указанных лиц, не требующим получения лицензионных и разрешительных документов, указанных в настоящем Законе;

3) гражданами Республики Абхазия, не указанными в пункте 1 и пункте 2 части 3 настоящей статьи, и находящееся во владении указанных лиц, признается находящимся в законном владении при соблюдении требований, установленных частью 4 настоящей статьи Закона.

4. Владельцы боевого короткоствольного ручного стрелкового оружия, указанные в пункте 3 части 3 настоящей статьи, обязаны в течение шести календарных месяцев от даты вступления в силу настоящего Закона обратиться в Уполномоченный государственный орган для повторной регистрации принадлежащего им оружия и получения разрешения на хранение или ношение данного оружия. Повторная регистрация оружия и выдача разрешения на хранение или ношение оружия осуществляется в упрощенном порядке посредством предоставления в Уполномоченный государственный орган:

а) заявления по форме, утвержденной Уполномоченным государственным органом, с указанием вида (видов) оружия, принадлежащего заявителю;

б) копии документа, удостоверяющего личность заявителя;

в) копий разрешительных документов на оружие;

г) документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за выдачу разрешения на хранение или ношение оружия.

Уполномоченным государственным органом осуществляется учет оружия и в течение семи рабочих дней от даты обращения гражданина выдается разрешение на хранение или ношение оружия сроком на десять лет.

5.Признаются действительными разрешительные документы на охотничье оружие с неистекшим сроком действия (до истечения срока действия), полученные гражданами Республики Абхазия до вступления в силу настоящего Закона в соответствии с действовавшим законодательством Республики Абхазия. По истечении срока действия названных ранее выданных разрешительных документов на охотничье оружие или при наличии у гражданина Республики Абхазия разрешительных документов на охотничье оружие, срок действия которых истек в период с 2010 года по 2021 год включительно, указанные владельцы охотничьего оружия вправе получить разрешение на ношение принадлежащего им охотничьего оружия в упрощенном порядке посредством предоставления в Уполномоченный государственный орган:

а) заявления по форме, утвержденной Уполномоченным государственным органом, с указанием вида (видов) охотничьего оружия, принадлежащего заявителю;

б) копии документа, удостоверяющего личность заявителя;

в) копии охотничьего билета, выданного общественным объединением охотников;

г) документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за выдачу разрешения на хранение оружия.

Уполномоченным государственным органом в течение семи рабочих дней от даты обращения гражданина выдается лицензия на приобретение оружия и разрешение на хранение соответствующего охотничьего оружия сроком на десять лет.

6. Копии документов, указанных в части 4 и части 5 настоящей статьи, должны быть нотариально заверены или предоставлены с предъявлением оригиналов.

7.Уполномоченный государственный орган отказывает в выдаче разрешения на хранение или ношение указанного в части 4 и части 5 оружия лицам в случае если указанные лица не соответствуют требованиям, установленным статьей 13 и частью 10 статьи 14 настоящего Закона.

8. Все боевое незарегистрированное оружие, оказавшееся в фактическом владении граждан по результатам боевых действий, имевших место на территории Республики Абхазия, является государственной (республиканской) собственностью.

Указанное оружие подлежит учету в Генеральном штабе Вооруженных Сил Республики Абхазия.

Лица, в фактическом владении которых находится боевое незарегистрированное оружие, должны представить в течение двенадцати календарных месяцев от даты вступления в силу настоящего Закона имеющееся у них незарегистрированное боевое оружие в Генеральный штаб Вооруженных Сил Республики Абхазия с целью его учета и оформления разрешительных документов на оружие.

Указанное оружие, прошедшее учет, может быть предоставлено гражданину Республики Абхазия в случае если фактический владелец данного оружия является:

– резервистом действующего резерва Вооруженных Сил Республики Абхазия Республики Абхазия или получит статус резервиста действующего резерва Вооруженных Сил Республики Абхазия согласно Закону Республики Абхазия от 31 июля 2006 года № 1427-с-XIV «О резерве Вооруженных Сил Республики Абхазия»;

– участником боевых действий Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. или боевых действий, имевших место на территории Республики Абхазия с 1993 года.

Учтенное боевое оружие, предоставленное гражданину в порядке, установленном настоящей частью 8 статьи 28 Закона, закрепляется за указанным лицом пожизненно, в том числе и с правом передачи отдельному члену семьи, состоящему в территориальном подразделении резерва, или приписанному к воинской части или подразделению силовых структур с последующей постановкой на учет в Генеральном штабе Вооруженных Сил Республики Абхазия.

9. Лица, указанные в части 8 настоящей статьи, предоставившие оружие на учет в течение установленного частью 8 настоящей статьи срока, не могут быть подвергнуты уголовному или административному преследованию за приобретение и хранение указанного незарегистрированного оружия (его основных частей, боеприпасов).

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 30 декабря 2020 года

№ 5081-с-VI

Законопроект не подписан Президентом Республики Абхазия, но является Законом в соответствии с частью 4 статьи 45 Конституции Республики Абхазия.

Номер: 9-10Выпуск: 4013-4014Рубрика: политикаАвтор: А. БЖАНИЯ, Президент Республики Абхазия