СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РА

Под председательством вице-президента РА Бадры Гунба состоялось организационное совещание, посвященное созданию Общественного совета при Президенте Абхазии. Участники встречи обсудили проект положения о будущем Совете, степень актуальности и необходимости подобной структуры.

Вице-президент Бадра Гунба рассказал об идее общественного совета, который планируется как консультативно-совещательный орган. Положение о Совете и его составе утверждает Президент. Как отметил Гунба, основным направлением деятельности Совета должна стать выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам внутренней и внешней политики государства, развития экономики, социальной сферы, обеспечения соблюдения прав и свобод человека, Конституции и законов Абхазии. Среди основных задач Совета значатся: проведение консультаций; выработка предложений и рекомендаций по актуальным вопросам жизни страны; обеспечение конструктивного диалога между представителями политических партий и общественных организаций и властями; изучение социально-экономической и общественно-политической ситуации и выработка соответствующих предложений главе государства. Совет имеет право участвовать в выработке решений органов исполнительной власти по вопросам, затрагивающим интересы общественных организаций, политических партий и иных институтов гражданского общества, распространять информацию о своей работе и запрашивать необходимую информацию от государственных органов. Заседания Совета будут проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. В случае необходимости может быть созвано внеочередное заседание Совета по решению его председателя, коим будет выступать глава государства.

Присутствующие поддержали инициативу главы государства. Многие участники встречи отмечали полезность создания площадки для диалога, подчеркивая при этом, что работа Совета должна носить конструктивный характер.

Директор ЦСЭИ Олег Дамениа подчеркнул, что похожий Совет уже создавался раньше, но работы никакой не было. «Надо учесть прошлый негативный опыт не повторять его», – отметил Дамениа. Он считает более эффективным в сложившейся ситуации создание рабочих групп, которые будут систематически предлагать свои идеи Президенту.

Секретарь Общественной палаты РА Гули Кичба считает, что такой Совет может стать эффективным инструментом для консолидации общества. «Я приветствую такие советы, они консолидируют общество, дают возможность обсуждать волнующие вопросы», – считает Кичба.

О пользе такого органа высказался и депутат Парламента первого созыва, предприниматель Давид Пилия: «Совет необходим нашему обществу и политическому руководству страны. Эта площадка, на которой в будущем будут генерироваться идеи. У государства много проблем, но очень важно с самого начала заложить в основу этого совета хорошее зерно, которое в будущем даст всходы».

Сотрудник Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия также высказалась в поддержку президентской инициативы и выразила надежду, что рекомендации Совета будут учитываться.

Подводя итог встречи, вице-президент Бадра Гунба отметил, что все пожелания и замечания собравшихся будут учтены и представлены Президенту. «Для нас важно не делать вид, что идет работа, а реально проводить её. Очень важно, чтоб этот орган стал эффективным. Уверен, что Президент в своем выборе состава Совета будет исходить из заслуг человека и его потенциала. Здесь ответственность руководства страны очень высока», – сказал Гунба.

Номер: 9-10Выпуск: 4013-4014Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс