ЗА ПОМОЩЬ В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ

В День защитника Отечества, 23 февраля, медицинских специалистов развернутого в Абхазии мобильного многопрофильного военного госпиталя Южного военного округа наградили ведомственными медалями, дипломами и грамотами Минобороны Абхазии за помощь жителям республики в борьбе с COVID-19.

На церемонии награждения присутствовали заместитель руководителя Администрации президента Республики Абхазия Джансух Нанба, вице-премьер Сергей Пустовалов, заместитель министра обороны Нодар Авидзба, советник Посольства России в Абхазии Владислав Нечипоренко.

Торжественная церемония награждения медицинских специалистов состоялась на территории пансионата «Айтар», где развернут госпиталь.

Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции.

С 20 октября 2020 г. российские врачи в Абхазии приняли на стационарное лечение около 500 пациентов для проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий.

За указанный период амбулаторно-консультативную помощь в мобильном многопрофильном госпитале получили более 3 тысяч жителей Республики Абхазия.

Номер: 9-10Выпуск: 4013-4014Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс