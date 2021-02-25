ЛИМИТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРЕВЫШЕН

Под председательством временно исполняющего обязанности премьер-министра РА Валерия Делба состоялось расширенное рабочее совещание по вопросам контроля за запретом функционирования майнинговых ферм. В совещании участвовали члены Правительства, главы районных и городских администраций, руководители ГТК и Госстандарта.

По данным РУП «Черноморэнерго», за последний месяц потребление увеличилось на 100 мегаватт по республике. «В январе потребление составляло 380 мегаватт, сегодня эта цифра достигла 485 мегаватт. Все подстанции работают на пределе, выше номинала, рискуя выходом из строя оборудования. Уже неудобства в результате перегруза испытывают потребители подстанций «Сухум-2», «ИЭПиТ», «Баслата». Если такие высокие нагрузки сохранятся, мы будем вынуждены ввести ограничения на потребление», – сказал гендиректор «Черноморэнерго» Михаил Логуа.

РУП «Черноморэнерго» установило допустимые лимиты на период ремонта ИнгурГЭС с учетом возможных нагрузок в пик, а также с учетом возобновления потребления электроэнергии в учреждениях образования.

В процентном соотношении потребление превышает лимит по республике на 27 %. По данным отчетов глав районных администраций, во всех районах продолжаются рейдовые мероприятия. Крупные майнинговые фермы отключены. Однако остаются проблемы с выявлением мелких ферм на частных территориях.

Представители Таможенного комитета подтвердили случаи вывоза оборудования для добычи криптовалют из Абхазии (свыше 6 000 аппаратов).

Владимир Делба поручил минимизировать потребление электроэнергии за счет усиления рейдовых мероприятий, предотвращать случаи внутренней миграции ферм (из района в район). Он указал и на необходимость путем упрощения таможенных процедур создать условия для беспрепятственного вывоза майнингового оборудования из республики.

Номер: 9-10Выпуск: 4013-4014Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс