В СУДЬБЕ, КАК В ЗЕРКАЛЕ, ТРАГЕДИЯ НАРОДА ОТРАЗИЛАСЬ

Памяти Маврика Бебия

(Продолжение. Начало в №№ 6-7, 8)

Впоследствии выяснилось, что пока брат находился в колонии, несчастный водитель грузовой автомашины из села Беслаху, в действительности совершивший наезд на водителя брата, мучимый угрызениями совести, спился, попал в психиатрическую больницу и умер. Сотрудники районной милиции, желая выслужится перед начальством, оказали ему «медвежью» услугу. Их преступные действия в итоге обернулись страданием не только моему безвинному брату, но и виновнику случившегося и его родным.

Меня, автора этих строк, могут упрекнуть в слишком детальном и подробном описании фактов. Но как иначе донести правду? Я пишу это, чтобы подчеркнуть на конкретном примере, какая порочная система правосудия и правопорядка существовала – и непосредственно в Грузии, и у нас в Абхазии, которую в Тбилиси для всего внешнего мира позиционировали как часть Грузии, ее младшего сателлита, и никак иначе.

Я надеюсь и верю, что сегодня в независимой Абхазии такая ужасная, разрушительная система в органах власти, в правоохранительных органах и в органах правосудия не будет унаследована из порочного предательского прошлого.

После того как мой брат Маврик Бебия был освобожден, он возвращается к любимой работе в межколхозный лесхоз. Но его место занято: на месте начальника – один из сотрудников лесхоза, мингрел, впоследствии ярый звиадист, ненавидящий абхазов.

Маврику Бебия в Очамчырском горисполкоме поручают вопросы озеленения Очамчыры. Стоит заметить, что посаженные им в то время в центре города пальмы и сегодня радуют горожан. Впоследствии Маврика Михайловича приглашают на работу на Киндгскую птицефабрику. А вскоре началась и Отечественная война народа Абхазии (1992 – 1993 гг.)

Он принимает активное участие в работе прифронтовых штабов на Восточном фронте, в селах Кутоле и Джгиарде, ему поручают допрос пленных для получения информации о местах дислокации вражеских частей и выяснения ситуации на линии фронта. Его постоянно видят на позициях, он шутит, поддерживает дух бойцов, приносит еду, приготовленную сестрами. Судьбу всего своего домашнего скота он определяет однозначно – для нужд фронта.

А когда вражеские снаряды стали падать уже почти во дворе нашего дома, он вывозит родных в более безопасную Тхину, а сам остается дома один.

Однажды ночью Маврик Михайлович вместе с группой верных друзей-односельчан тайно вывозит с Киндгской птицефабрики большое количество живых бройлерных кур и раздает соседям – в качестве пищевого резерва для обеспечения диетическим мясом наших бойцов. Эту виртуозную «операцию» до сих пор вспоминают ее свидетели и участники с улыбкой и благодарностью.

Маврика Михайловича в районе знали и любили, причем он пользовался уважением не только у коренного населения, но и у мингрельцев, проживавших в Кутоле и прилегающих селах. Благодаря своему авторитету он вместе с несколькими активными жителями села в первые месяцы войны не допустил конфронтации между мингрельским и абхазским населением. Позже большинство мингрельских семей уехали в Грузию.

После окончания войны Маврик Михайлович в составе районного актива планирует и реализует мероприятия по восстановлению жизни в районе и в селах. Положение плачевное: часть очамчырских сел стерты с лица земли, надо восстанавливать дома, сады, инфраструктуру.

В 1994 году вдохновленный идеей и поддержкой нашего племянника Батала Давыдовича Бебия, сына нашего старшего брата, Маврик Михайлович приступает к строительству гостиницы-пансионата «Самшит 555», способной вместить одновременно 45 отдыхающих. Место для строительства перспективное – у въезда в Очамчыру. И уже к концу года на берегу моря появляется прекрасное трехэтажное здание пансионата. В качестве инвесторов племянник пригласил друзей из России. Ситуация в тот период в Абхазии была тревожной, и люди – тем более из-за рубежа – не готовы были вкладывать средства в какие бы то ни было объекты в непризнанной Абхазии. Даже приезжать мало кто рисковал. Однако Маврик Михайлович и Батал сумели убедить инвесторов в перспективах будущего пансионата.

Впоследствии Маврику Михайловичу удалось проявить себя не только в качестве организатора строительства, но и прекрасного управляющего. Он подобрал замечательных сотрудников, наладил работу. Чистые галечные пляжи Очамчыры, близость к горячим источникам, красивые пейзажи – все это привлекало и привлекает отдыхающих из России и других стран. Пансионат нашей семьи не только обеспечивает районный бюджет своевременными налоговыми выплатами, из прибыли регулярно оказывается гуманитарная помощь инвалидам Отечественной войны народа Абхазии, пожилым людям. Вложены средства и в сооружение памятника участникам войны в родном селе. В 2020 году Маврик Михайлович оказывает материальную помощь и лично участвует в сооружении еще одного мемориального комплекса в селе Кутоле памяти погибшим воинам-односельчанам. Маврик Михайлович лично приобретает саженцы декоративных растений для сквера на месте мемориала и сам руководит озеленительными работами.

В середине октября 2020 года Маврик Михайлович – закаленный человек, который в 78 лет выглядел удивительно молодо – подхватывает новую коронавирусную инфекцию (КОВИД-19). Заболевание протекает в тяжелой форме, и врачи Гудаутского госпиталя, хоть и делали все возможное, так и не смогли его спасти. 30 октября 2020 года Маврика Михайловича не стало.

В тот же день (по рекомендации врачей) мы вынуждены были похоронить его на семейном кладбище близ отцовского дома в родном селе Кутоле, где уже покоятся наши любимые сестры.

Маврик Михайлович прожил непростую жизнь. Он был добрым, отзывчивым человеком, он всем нам помогал, и не только родственникам, но и друзьям. Как практик, как человек с большим опытом, он умел принимать безупречно правильные решения в непростых жизненных ситуациях. Так случилось, что бремя житейских проблем нашей большой семьи мы возложили именно на его плечи, и он справился со своей задачей. И справился безропотно.

За три года до собственной смерти он привез в Кутол в отцовский дом из Сухума прикованную к постели тяжелобольную старшую сестру Полину Михайловну. Он нанял ей няню для ухода. К сожалению, ни уход, ни близость родного очага не помогли, и через два года Полины не стало.

За последние пять лет нам с братом пришлось похоронить пятерых наших старших сестер. Он определил место для нового семейного кладбища рядом с отцовским домом, на котором позже и сам нашел последнее пристанище.

Так печально завершилась непростая судьба настоящего патриота и гражданина Абхазии, уникального, отзывчивого и замечательного человека, оставившего добрый след в сердцах всех, кто его знал и уважал.

Маврик Михайлович был женат на прекрасной девушке Наталии Николаевне Жвания из Адзюбжи. К сожалению, Наталия умерла во время первых родов, подарив Маврику и всем нам прекрасную дочь. Ребенка воспитывали наши сестры в отцовском доме, назвали девочку Фатимой. Фатима вышла замуж, у нее сын и дочь. Брат души не чаял во внуках и всячески им помогал.

После смерти сестер Маврик Михайлович оставался единственным хранителем родового очага, мне удавалось наведываться к нему лишь по выходным дням. Чаще радовали отца своими визитами Фатима и внуки.

Теперь, когда брата не стало, наш отцовский дом практически опустел. Из старшего поколения некогда большой и дружной семьи остался в живых только я один. Фатима обновила кладбище и установила памятник любимому отцу.

Грустно осознавать, что огонь в очаге классической абхазской деревенской семьи – нашей семьи – угасает. К сожалению, наша история – не единственный пример запустения в крестьянском дворе в селах Абхазии. За последние пятьдесят лет только в нашем поселке Кьаракьак можно насчитать более десятка опустевших дворов. Это трагедия XXI века и серьезнейшая социально-экономическая, политическая и судьбоносная проблема для нашего народа и нашей страны в целом.

Сергей БЕБИЯ, 27 января 2021 года, г. Сухум

Номер: 11Выпуск: 4015Рубрика: обществоАвтор: Сергей БЕБИЯ, 27 января 2021 года, г. Сухум