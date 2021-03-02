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ДОЖИТЬ ДО ДЕВЯНОСТА – ПРОСТО!
Девять принципов долгой жизни
1. Умение снимать стресс.
2. Регулярная умеренная физическая активность.
3. Семейные связи.
4. Растительная в своей основе диета (Брюттнер еще использует термин «полувегетарианство»).
5. Принадлежность к какой-либо религии или духовные практики.
6. Наличие цели в жизни.
7. Умеренная калорийность пищи.
8. Социальная жизнь.
9. Умеренное употребление алкоголя.
Долгожители живут по солнцу: ложатся спать на закате, встают до утренней зари. Часто делят сон на две части. Например, засыпают в 7 часов вечера, в 2-3 ночи просыпаются, занимаются домашними делами или читают, а потом снова ложатся до рассвета. В общей сложности спят 8-9 часов в сутки.
Полезно для здоровья сухое красное вино. Люди, выпивающие бокал-другой вина в день, в среднем здоровее и живут дольше, чем совсем непьющие. Но в больших дозах и этот напиток вреден.
Но если вам кто-то скажет, что, следуя этим правилам, вы непременно проживете до ста лет, не верьте. Для этого вы должны не только правильно питаться и вести здоровый образ жизни, но и генетику иметь хорошую. А вот прожить 92- 93 года реально для большинства из нас. Потому что долголетие лишь на 20 процентов зависит от генов, а на 80 процентов – от нашего образа жизни и окружающей среды.
Номер: 11
Выпуск: 4015
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы