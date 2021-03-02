ДОЖИТЬ ДО ДЕВЯНОСТА – ПРОСТО!

Девять принципов долгой жизни

1. Умение снимать стресс.

2. Регулярная умеренная физическая активность.

3. Семейные связи.

4. Растительная в своей основе диета (Брюттнер еще использует термин «полувегетарианство»).

5. Принадлежность к какой-либо религии или духовные практики.

6. Наличие цели в жизни.

7. Умеренная калорийность пищи.

8. Социальная жизнь.

9. Умеренное употребление алкоголя.

Долгожители живут по солнцу: ложатся спать на закате, встают до утренней зари. Часто делят сон на две части. Например, засыпают в 7 часов вечера, в 2-3 ночи просыпаются, занимаются домашними делами или читают, а потом снова ложатся до рассвета. В общей сложности спят 8-9 часов в сутки.

Полезно для здоровья сухое красное вино. Люди, выпивающие бокал-другой вина в день, в среднем здоровее и живут дольше, чем совсем непьющие. Но в больших дозах и этот напиток вреден.

Но если вам кто-то скажет, что, следуя этим правилам, вы непременно проживете до ста лет, не верьте. Для этого вы должны не только правильно питаться и вести здоровый образ жизни, но и генетику иметь хорошую. А вот прожить 92- 93 года реально для большинства из нас. Потому что долголетие лишь на 20 процентов зависит от генов, а на 80 процентов – от нашего образа жизни и окружающей среды.

Номер: 11Выпуск: 4015Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы