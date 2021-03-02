ЕГО ЛЮБИЛИ И УВАЖАЛИ ВСЕ

Память

15 февраля 2021 года ушел из жизни честный, достойный большого уважения Человек с большой буквы – Милор Заабетович Таркил.

Милор Заабетович в советское время жил и трудился в селе Бзыпте Гагрского района, был директором Абхазской школы № 1, где проявил себя умелым и ответственным руководителем. Детей любил, уважал родителей. К педагогическому коллективу относился справедливо и в то же время со строгостью.

Молодежь, окончившая Бзыбскую школу, поступала во все высшие учебные заведения нашей огромной страны.

Милор Заабетович давал детям не только образование, но и отличное воспитание. Его будут помнить только с хорошей стороны.

Мы, родители его учеников, услышав о его кончине, глубоко скорбим и приносим соболезнования его семье. Пусть земля будет ему пухом! Я уверена, его на небесах встретят наши погибшие сыновья и примут его с распростертой душой, ибо их души в раю. Такой человек как Милор, достоен находиться в раю.

Говорю эти слова от матери погибшего за родину – Конджария Ахры Артуровича.

Людмила ЧИТАНАВА, общественный деятель

Номер: 11Выпуск: 4015Рубрика: обществоАвтор: Людмила ЧИТАНАВА, общественный деятель